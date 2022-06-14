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İngiltere geri adım atmadı, sığınmacıları Ruanda’ya göndermeye başlıyor

İngiltere’de büyük tepki çeken yasa dışı göçmenleri Ruanda'ya gönderme planı bugün hayata geçirilecek. Sığınmacıları Afrika ülkesine taşıyacak ilk uçağın bugün kalkması beklenirken Ruanda'daki Umut Evi hosteli, sığınmacıları en iyi şekilde ağırlayacaklarını belirtti.

Sozcu.com.tr
Yayınlanma: 16:56 - 14 Haziran 2022 Güncellenme:
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İngiltere geri adım atmadı, sığınmacıları Ruanda’ya göndermeye başlıyor

İngiltere, tepkilere rağmen ülkeye yasa dışı yollarla giren sığınmacıları Ruanda’ya göndermeye bugün başlıyor.

Dışişleri Bakanı Liz Truss, sığınmacıları Ruanda’ya taşıyacak ilk uçağın bugün kalkacağını, diğer sığınmacıların da sonraki uçaklarla gönderileceklerini söyledi. Öte yandan bugünkü uçağa bindirilmesi planlanan onlarca sığınmacının sınır dışı edilmelerine itirazda bulunarak son anda listeden çıkarıldığı açıklandı.

Sınır dışı kararına karşı son girişim dün İngiltere'deki temyiz mahkemesi tarafından reddedilmişti.

Umut Evi’nde kalacak sığınmacıların İngiltere’ye günlük maliyeti 60 sterlini bulacak.

Kaçak sığınmacıları Ruanda’ya gönderme planı İngiltere'de büyük tepkiye yol açarken ve bazı kesimler tarafından “yasalara aykırı” olarak nitelenirken hükümet, bunun insan kaçakçılığıyla mücadelede önemli bir adım olacağını savunuyor. Plan, İngiltere'de sığınma başvuruları değerlendirilirken kaçak göçmenlerin Ruanda'daki kamplarda kalmasını öngörüyor.

“HER TÜRLÜ İMKAN VAR”

Ruanda'nın başkenti Kigali, bir süredir farklı ülkelerden gelen sığınmacılara ev sahipliği yapmıştı. Ruanda, hükümeti, Afrika Birliği ve Birleşmiş Milletler'le 2019'da yaptığı anlaşma kapsamında Libya'daki kamplarda kalan sığınmacıları ülkeye kabul etmişti.

İngiltere'den gelecek sığınmacıların kalacağı Kigali'deki Hope House (Umut Evi) hosteli, tesiste helal yemeklerden temizlik personeline her türlü imkanın bulunduğunu ve sığınmacıları en iyi şekilde ağırlayacaklarını belirtti.

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