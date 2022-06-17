İngiltere hükümetinden Assange’ın ABD’ye iadesine onay

ABD’nin Irak ve Afganistan’daki gizli faaliyetlerini ifşa eden WikiLeaks’in kurucusu Julian Assange’ın ABD’ye iadesi, İngiltere İçişleri Bakanı Priti Patel tarafından onaylandı. WikiLeaks karara itiraz edecek.

Sozcu.com.tr

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İngiltere hükümeti, WikiLeaks'in kurucusu Julian Assange'ın ABD'ye iadesini onayladı. İçişleri Bakanı Priti Patel'in bugün tartışmalı iade kararına onay verdiği belirtildi.

WikiLeaks üzerinden ABD'nin Irak ve Afganistan'daki gizli faaliyetlerini ifşa ederek gündem olan ve tutuklanmaktan kaçınmak için yıllarca İngiltere'deki Ekvador Büyükelçiliği'ne sığınan Assange, 2019 yılında yakalanmıştı.

ABD, Assange'ı casusluk dahil 18 farklı suçtan yargılamak için iade talebinde bulunurken İngiliz mahkemesi bunu engellemişti. Fakat İngiltere yargısı, daha sonra ABD'nin karara itirazını kabul etmiş ve Assange'ın iadesi için yolu açmıştı.

WIKILEAKS’TEN AÇIKLAMA

Kararın açıklanması sonrasında WikiLeaks de bir açıklama yaptı. Twitter'dan yapılan açıklamada, karara yasal yolla itiraz edileceği belirtildi.

Assange'ın iadesiyle ilgili süreç, başta basın örgütleri olmak üzere dünya çapında tepkilere yol açıyor. ABD Assange'ın tutukluluk şartları için İngiltere'ye bir dizi güvence verse de Assange'ın ABD'de işkence görmesinden endişe ediliyor.

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