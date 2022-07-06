İngiltere istifa depreminin şokunu yaşıyor: Johnson için yolun sonu

Uzun süredir istifa baskısı altında olan İngiltere Başbakanı Boris Johnson, kabinesindeki iki önemli ismin istifasıyla büyük yara aldı. İngiliz basını, kendi partisinin de desteğini kaybeden Johnson’ın sonunun yaklaştığını yazdı. The Times gazetesi Johnson'ın istifaya ikna edilememesi halinde milletvekillerinin talimatları yerine getirmediği bir durum ortaya çıkabileceğini ve bu durumun İngiltere’yi büyük bir karmaşanın içine sokabileceğini belirtti.

Sozcu.com.tr

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İngiltere, Başbakan Boris Johnson kabinesinin iki önemli ismi Maliye Bakanı Rishi Sunak ve Sağlık Bakanı Sajid Javid'in istifasının şokunu yaşıyor.

Covid yasakları döneminde Başbakanlık konutunda verilen partiler nedeniyle istifa çağrılarıyla karşı karşıya alan ve son dönemde seçimlerde partisi giderek kan kaybeden Johnson’a tepki gösteren iki bakan kabineden istifa ettiklerini açıkladı.

Javid, Johnson'a yazdığı istifa mektubunda, “Benim de güvenimi kaybettiğinizi açıkça görüyorum” ifadelerini kullandı. Sunak da istifa mektubunda, “Ülkemiz çok büyük zorluklarla karşı karşıya. Hükümetten ayrıldığım için üzgünüm ama böyle devam edemeyeceğimiz sonucuna vardım” dedi.

Johnson ise istifalara mektupla yanıt vererek çok üzgün olduğunu dile getirdi.

PARTİSİNİN BAŞKANI DA İSTİFA ETMİŞTİ

2019'da başbakanlık koltuğuna oturan Johnson, “Partygate Skandalı” olarak adlandırılan soruşturmada kendi hükümetinin yürürlüğe koyduğu kısıtlamaları açıkça ihlal ettiği ortaya çıktıktan sonra lideri olduğu Muhafazakar Parti'de geçen ay güven oylamasına tabi tutulmuştu. 359 Muhafazakar Parti milletvekili arasından 148'i Johnson'a güvenmedikleri yönünde oy kullanmış, güvenoyu almasına rağmen parti içinde giderek büyüyen hoşnutsuzluk dikkat çekmişti.

Muhafazakar Parti'nin başkanı Oliver Dowden da geçen ay art arda alınan seçim yenilgileri nedeniyle istifa etmişti.

Rishi Sunak ve Sajid Javid'in istifası, zor günler geçiren Başbakan Johnson’a yönelik en büyük darbe oldu. İngiltere basını, bu durumun Johnson iktidarının sonuna zemin hazırladığını yazdı.

İNGİLİZ BASINI: JOHNSON İÇİN OYUN BİTTİ

İngiliz Guardian gazetesi, haberinde “Boris Johnson şimdilik kör topal gidiyor ama bu daha ne kadar sürecek?” yorumuna yer verdi. Johnson'ın adının son dönemde çok fazla skandalla anıldığına dikkat çekilen haberde, Muhafazakâr Parti’de birçok kişinin Johnson'ın sonunun yaklaştığına inandığı belirtildi.

The Times gazetesi de, “Johnson eşikte” başlıklı manşet haberinde, “Johnson’ın savaşmaya kararlı olduğunu ama bu savaşı kazanma şansının çok azaldığını” yazdı. Gazete, Johnson’ın istifaya ikna edilememesi halinde milletvekillerinin talimatları yerine getirmediği bir durum ortaya çıkabileceğini ve bu durumun İngiltere'yi bir karmaşanın içine sokabileceğini belirtti.

Daily Telegraph gazetesi ise, “Boris Johnson bile bu istifalardan sonra hayatta kalamaz” yorumunu yaptı. Reuters haber ajansı da Muhafazakar Parti'de giderek artan sayıda ismin “Johnson için oyun bitti' ifadelerini kullandığını aktardı.

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