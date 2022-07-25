İngiltere, Rusya-Ukrayna savaşının istihbarat raporunu yayınladı

İngiltere Savunma Bakanlığı tarafından yayınlanan Ukrayna-Rusya savaşına dair istihbarat raporunda, Rus komutanların doğuya kaynak sağlamak veya batıda savunmayı güçlendirmek arasında ikilemde kaldıkları ifade edildi.

Sozcu.com.tr

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İngiltere Savunma Bakanlığı 24 Şubat’tan beri devam eden Rusya-Ukrayna savaşı ile ilgili güncel istihbarat raporunu yayınladı…

Raporda, “Hem Donbas hem de Herson bölgelerinde bir sonuca varmayan çatışmalar devam ediyor. Rus komutanlar doğuda taarruza kaynak sağlamak ve batıda savunmayı güçlendirmek arasında bir ikilemle karşı karşıya kalıyor. 18 Temmuz 2022de istihbarat, Rusyanın Belgorod bölgesinde Ukrayna sınırına 10 kilometre uzaklıktaki Barvinok yakınlarında bir Rus askeri araç tamir ve yenileme tesisi tespit etti” denildi.

Raporda, ana muharebe tankları, zırhlı personel taşıyıcıları ve genel destek kamyonları dahil olmak üzere en az 300 hasarlı araç bulunduğu da belirtildi.

Herson bölgesi idari başkan yardımcısı Sergiy Khlan, Ukrayna televizyonuna yaptığı açıklamada, savaş alanında dönüm noktası yaşandığını belirtti.

Khlan, “Savaş alanında bir dönüm noktasının olduğunu söyleyebiliriz. Savunmadan, karşı saldırıya geçiyoruz. Eylül ayına kadar Herson bölgesinin kesinlikle kurtarılacağını ve tüm işgalcilerin planlarının boşa çıkacağını söyleyebiliriz ifadelerini kullandı.

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