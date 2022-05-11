İngiltere ve İsveç arasında güvenlik anlaşması

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, İsveç'e yaptığı ziyaret sırasında İsveç ile İngiltere arasında ortak güvenlik anlaşmasına imza attı. Anlaşma ile İngiltere İsveç’in saldırıya uğraması durumunda askeri yardım yapabilecek.

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İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Rusya’nın Ukrayna’daki saldırganlığı ve Avrupa’daki güvenlik endişeleri nedeniyle NATO ittifakına katılmayı değerlendiren İsveç ve Finlandiya’yı ziyaret etti.

Ukrayna’daki savaşı ve ikili ilişkileri görüşmek üzere İsveç ve Finlandiya liderleriyle bir araya gelen Johnson, İsveç’e yaptığı ziyaret sırasında İngiltere ve İsveç arasında güvenlik anlaşması imzaladı. Anlaşmanın taraflar için istihbarat ve askeri yardım paylaşmasını sağlamaya yardım edeceği belirtildi.

İsveç Başbakanı Magdalena Andersson ile görüşmesinin ardından ortak basın toplantısı düzenleyen Johnson, “Bugün, ülkelerimizi birbirine daha da yakınlaştıran ve daha fazla istihbarat paylaşmanızı sağlayacak karşılıklı güvenlik teminatı bildirgesini imzalamamızdan dolayı çok memnunum” dedi.

Johnson, anlaşma ile İsveç'in saldırıya uğraması durumunda İngiltere’nin askeri yardım yapabileceğini aktararak, her iki ülkenin askeri tatbikatlar ve ortak teknoloji geliştirebileceğini ifade etti.

“ÇATIŞMA VE ZORLUKLARLA BİRLİKTE YÜZLEŞMEYE KARAR VERDİK”

Basın toplantısında konuşan İsveç Başkanı Andersson ise, “Ülkelerimiz güçlü bağlarını ve işbirliğini derinleştirmek için yakın ilişkilerimize değer veriyor. Kriz zamanlarında işbirliği daha da önemli hale gelirken, bugün, stratejik düzeyde ikili savunma ve güvenlik işbirliğimizi güçlendirmeye yönelik bir adım daha atıyoruz. Bugün burada ikili siyasi dayanışma beyannamemizin imzalanmasından memnuniyet duyuyorum” dedi.

Andersson, “Başkan Johnson ile çatışma ve zorluklarla birlikte yüzleşmeye karar verdik. Her iki ülkede, herhangi bir felaket veya saldırıya maruz kalma durumunda, etkilenen ülkeden gelen talepler üzerine askeri kaynaklarla destek sağlanacaktır” dedi.

Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırganlığına değinen Andersson, “Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırganlığı tüm transatlantik topluluktan ve daha fazlasından oybirliğiyle kınama ve kesin yanıtla karşılandı. İkili ilişkilerimiz konusundaki yakın işbirliğimizi sürdürürken aynı zamanda Rusya’ya baskı uygulamak ve Ukrayna’yı desteklemek için sağlam adımlar atmayı heyecanla bekliyorum” ifadelerini kullandı.