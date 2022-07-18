İngiltere’de başbakan adayı Penny Mordaunt, Türkiye’yle ilgili yanlış açıklamalarını yineledi

İngiltere'de başbakanlık yarışının öne çıkan adaylarından Ticaret Bakanı Penny Mordaunt'ın 2016’da Türkiye’yle ilgili sert eleştirilere neden olan yanlış açıklamaları seçilmesini engelleyebilir. Mordaunt, BBC’de katıldığı programda, Brexit olmasaydı İngiltere’nin Türkiye’nin AB üyeliğini engelleyemeyeceği iddiasını tekrarladı. Ülkede birçok kesim, bu açıklamasının doğru olmadığı uzun zaman önce ortaya çıkan Mordaunt'ın başbakan seçilmemesi gerektiğini savunuyor.

Sozcu.com.tr

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İngiltere’de artan baskılar sonucu istifa eden Başbakan Boris Johnson’ın olası halefleri arasında yer alan Ticaret Bakanı Penny Mordaunt’ın daha önce Türkiye hakkındaki iddiaları tartışma yaratmaya devam ediyor.

Muhafazakar Parti'de geçen hafta yapılan ikinci oylamada Mordaunt, eski Maliye Bakanı Rishi Sunak'ın ardından ikinci sıraya yerleşmişti. Başbakan adayları arasında öne çıkan Mordaunt, 2016 yılında Türkiye'nin AB üyeliğine karşı İngiltere'nin veto hakkı olmadığını ve İngiltere’ye binlerce Türk’ün gelmesini engellemek için Brexit’e destek vermenin gerekli olduğunu söylemişti. O dönem Brexit kampanyasının önde gelen isimlerinden biri olan Mordaunt, “Bu bizim onların AB'ye girmesini engellemek için son şansımız” demişti.

‘CAMERON, TÜRKİYE’NİN ÜYELİĞİNİ DESTEKLİYORDU’

Öte yandan o dönemde Silahlı Kuvvetlerden Sorumlu Bakan olarak görev alan Mordaunt'u dönemin Başbakanı David Cameron sert bir dille eleştirmiş ve “Bakan Mordaunt tamamen yanlış bilgi verdi” demişti. Mordaunt’nın sözleri o dönemde yanlış olduğu için birçok kesim tarafından eleştirilmişti, çünkü İngiltere’nin AB üyesiyken Türkiye’nin üyeliğini veto etme hakkı vardı.

Penny Mordaunt’a dün BBC kanalında katıldığı programda Türkiye'yle ilgili iddiaları hatırlatıldı. Mordaunt, 6 yıl önce eleştirilen yanlış açıklamasını sürdürerek İngiltere'nin Türkiye'nin AB üyeliğini engelleyemeyeceği iddiasını tekrarladı. Dönemin Başbakanı David Cameron'ın Türkiye'nin birliğe üye olmasını istediğini savunan Mordaunt, “İngiliz halkının söz hakkı yoktu” dedi.

‘GÜVENİLİR DEĞİL’

İngiltere'de bazı analistler ve gazeteciler Mordaunt’a bu sözlerinden ötürü güven duyulamayacağını ve lider olarak seçilmemesi gerektiğini dile getiriyor. The Guardian'a geçen hafta yazan deneyimli diplomat ve AB'nin eski Türkiye temsilcisi Michael Lake, “Bir dönem AB'nin Türkiye temsilcisi olarak görev yapmış biri olarak söyleyebilirim ki Türkiye o dönemde AB üyeliği için sırada değildi. AB'nin gümrük birliğine üye olması Türk vatandaşlarına serbest dolaşım hakkı sağlamıyordu. İngiltere her zaman aday ülkeleri veto etme imkanına sahipti. Mordaunt'un daha önce güvenilirliği varsa, Türkiye ile ilgili açıklamaları bunu yok etti” ifadelerini kullanmıştı.

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