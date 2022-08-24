İngiltere’de Başbakanlık konutu Ukrayna bayrağı renklerine büründü

Ukrayna Bağımsızlık Günü sebebiyle İngiltere Başbakanlık konutu Downing Caddesi 10 numara, Ukrayna bayrağının renkleri olan mavi ve sarı renkteki çiçeklerle süslendi.

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İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Ukrayna’da 31’incisi kutlanan Bağımsızlık Günü sebebiyle paylaştığı tebrik açıklamasında, “Bağımsızlık Gününüzde Ukrayna halkı, şunu bilmenizi isterim: Ne kadar sürerse sürsün Birleşik Krallık yanınızda olacaktır” dedi.

Johnson, işgalin başladığı 24 Şubattan bu yana diğer bütün Avrupa ülkeleri içinde 7 bin anti-tank füzeleri dahil en fazla savunma mühimmatını kendilerinin sağladığını ifade etti. Başbakan Johnson, bunun yanı sıra 100 bin Ukraynalı göçmene ev sahipliği yaptıklarını vurguladı.

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