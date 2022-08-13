İngiltere’de kuraklık tehlikesi büyüyor! Parklar çorak araziye döndü

İngiltere'nin kuraklıkla başı dertte. Son 50 yılın en kötü dönemini yaşayan ülkenin birçok bölgesinde yetkililer harekete geçti. Öte yandan İngiltere’de etkili olan aşırı sıcaklar nedeniyle başkent Londra'daki parklarda çimler de kurudu.

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İngiltere, son 50 yılın en kötü kuraklığıyla mücadele ediyor. İngiltere’de etkili olan aşırı sıcaklar nedeniyle su seviyeleri normalin altına düşerken, dün ülkenin özellikle güney batısında yer alan birçok bölgesi için kuraklık ilan edildi.

SU KISITLAMASINA GİDİLDİ

Ülkedeki kuraklık alarmının yaban hayat, bitkiler ve mahsuller için kısa vadeli bir risk oluşturduğu ve su şirketleri tarafından kuraklık planlarının yürürlüğe gireceği belirtildi.

Kuraklık nedeniyle özel ve kamusal su kaynaklarının kullanımına kısa süreli kısıtlamalar getirileceği aktarılırken, kuraklıktan etkilenen bölgeler arasında ülkenin güneybatı, güney, orta ve doğu bölümlerinin yer aldığı bildirildi.

PARKTAKİ ÇİMLER DE KURUDU

Aşırı sıcak nedeniyle başkent Londra’nın ünlü parklarından olan Hyde Park, St James Park ve Green Park’daki çimler de kurudu. Vatandaşlar, sıcak havalarda dinlenmek için geldikleri parklarda, kurumuş çimlerde oturdu.

BİR İLK YAŞANMIŞTI

Bu yıl Temmuz ayında hava sıcaklığının 1935’ten bu yana ilk kez 40 derecenin üzerine çıktığı İngiltere’de perşembe gününden pazar gününe kadar 4 günlük kehribar hava uyarısı yayınlanmıştı. Bugün kehribar uyarı önümüzdeki hafta salı gününe kadar uzatıldı.

Meteoroloji Servisi’ne göre kehribar hava uyarısı, şiddetli hava koşullarından kaynaklanan ve potansiyel olarak seyahat gecikmeleri, elektrik kesintileri, can ve mal için potansiyel risk ihtimali olduğu durumlarda yayınlanıyor.

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