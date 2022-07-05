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İngiltere’de Maliye Bakanı Sunak ve Sağlık Bakanı Javid istifa etti

İngiltere Başbakanı Boris Johnson'a tepki gösteren Maliye Bakanı Rishi Sunak ve Sağlık Bakanı Sajid Javid, kabineden istifa ettiklerini açıkladı.

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İngiltere’de Maliye Bakanı Sunak ve Sağlık Bakanı Javid istifa etti

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