İngiltere’de sigara kullanım yaşı yükseliyor

İngiltere hükümeti, sigara satış ve tüketme yaşının artırılacağının sinyalini verdi.

Sozcu.com.tr

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İngiltere Sağlık Bakanı Sajid Javid, yaptığı yazılı açıklamada hükümetin sigara tüketimi ve satış yaşının artırılabileceğinin sinyalini verdi.

Hazırlanan bir rapora dayandırılan açıklamada, sigara satış ve kullanma yaşının kademeli olarak artırılmasının öngörüldüğü belirtildi.

Hükümetin hazırlanmasına destek verdiği raporda, ülkede sigara satışına izin verilen yaşın her yıl bir yaş artırılması tavsiyesi verildi. Raporu inceleyen Sağlık Bakanı Javid, bu plan kapsamında 2030’a kadar sigarasız bir toplum yaratılabileceğini söyledi.

Raporda yer alan önerilerden biri olan, “Sigara satışına izin verilen 18 yaşı her yıl bir yaş artırılmalı ve bu ülkede kimse sigara alamayacak duruma gelene kadar devam etmeli” ifadesi İngiliz medyasında büyük yankı uyandırdı.

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