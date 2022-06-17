İngiltere’de Ukrayna’nın yeniden imarı için görüşme hazırlığı

AB liderlerinin destek mesajlarının ardından İngiltere'de Ukrayna'nın yeniden imarı konusunda görüşmeler yapılacak.

Sozcu.com.tr

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Avrupa’nın üç büyük ülkesinden liderlerin Ukrayna’ya dün yaptıkları ziyaretin ardından bugün İngiltere’de Ukrayna’nın devam eden Rus işgalinde hasar gören altyapısının yeniden inşası hakkında görüşmeler yapılacak.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve İtalya Başbakanı Mario Draghi, dün Kiev ziyaretlerinde Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile görüşmüş, Ukrayna’nın Avrupa Birliği (AB) üyeliğine aday olmasına izin verilmesi gerektiğinin sinyalini vermiş, böylece ülkenin AB’ye bir adım daha yaklaşacağını söylemişlerdi.

Ülkenin zarar gören altyapısını onarma çabaları kapsamında bugün İngiltere’nin altyapı, enerji ve ulaşım şirketleri ile Ukrayna’nın kamu ve özel kuruluşlarının temsilcileri arasında toplantı düzenlenecek. İngiltere daha önce Ukrayna’ya sivil ve askeri alanlarda 3 milyar dolar yardım yapacağını açıklamıştı.

UKRAYNA’NIN DOĞUSUNDA ŞİDDETLİ ÇATIŞMALAR SÜRÜYOR

Ukrayna yetkilileri, silahlı kuvvetlerin doğudaki Sievierodonetsk kentinde Rus topçularının bombardımanına karşı koyduğunu, güneyde Rusya’nın işgal ettiği Herson kenti etrafındaki çatışmalarda ise ilerleme kaydettiğini belirttiler.

Ancak Ukrayna yetkilileri, Rusya’nın ağır topçu üstünlüğüne karşı koymak için Batı’dan topçu bataryaları başta olmak üzere daha fazla silah yardımına ihtiyaçları olduğunu kaydetti. Zelenskiy dün Avrupalı liderlerle görüşmesinin ardından, “Bize verilen yardımı takdir ediyoruz. Başta ağır silahlar, modern topçu roketleri ve füze savunma sistemleri olmak üzere yeni silah teslimatlarını bekliyoruz” demişti.

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