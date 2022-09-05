İngiltere’nin yeni başbakanı Liz Truss oldu

İngiltere'de başbakan Boris Johnson'ın tepkiler üzerine Temmuz ayında istifa etmesinin ardından yapılan Muhafazakar Parti içindeki seçimlerin sonucu açıklandı. İngiltere'nin yeni başbakanı Liz Truss oldu... Seçim sürecinde "Mültecileri Türkiye'ye göndeririz" diyerek Ankara-Londra hattında gerilim yaratan Truss, Johnson'a da teşekkür etti.

Sozcu.com.tr

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Temmuz ayında istifa etmeye zorlanan ve görevini bırakan İngiltere Başbakanı Boris Johnson’ın yerine gelecek isim belli oldu… Muhafazakar Parti’nin oylamasında Johnson kabinesinin dışişleri bakanı Liz Truss ile maliye bakanı Rishi Sunak kozlarını paylaştı.

Oylamadan çıkan sonuç ise bugün açıklandı ve İngiliz kamuoyunun anketlerinden çıkanlara benzer bir sonuç ortaya çıktı. Liz Truss, İngiltere’nin yeni başbakanı oldu.

Truss, İngiltere başbakanlığı için yapılan Muhafazakar parti başkanlık oylamasını yaklaşık %57.4 oy ile kazandı. 47 yaşındaki Truss bir konuşma da yaptı.





Muhafazakar Parti’nin etkinliğinde kürsüye çıkan ve açıklamalarda bulunan Truss, selefi Johnson’a teşekkür etti. Johnson’ın Brexit sürecini yönetmesinden, Covid-19 aşı dağıtım sürecini başarıyla tamamlamasından ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e kafa tutmasından dolayı teşekkürlerini sunan Truss’ın sözleri büyük alkış aldı.

Yarın resmi olarak göreve başlayacak Truss, yaptığı konuşmada, “2019’da verdiğimiz sözlerin karşılığını vereceğiz. Vergileri azaltmak ve ekonomiyi canlandırmak için büyük planlarımız var” dedi. Truss ayrıca enerji krizi konusunda da çalışmaları olduğunu vurguladı.

MÜLTECİLERİ TÜRKİYE’YE GÖNDERMEK İSTİYORDU

Johnson’ın istifa kararı sonrasında Muhafazakar Parti liderliği ve başbakanlık yarışında öne çıkan isimlerden biri olan Truss’ın milletvekilleriyle yaptığı özel görüşmelerde sığınmacıları Türkiye’ye gönderme planını gündeme getirdiği 16 Temmuz’da ortaya çıkmıştı.

O dönem İngiliz medyasına konuşan Muhafazakar milletvekili Christopher Chope, Truss’ın başbakan olması halinde sığınmacıları Ruanda dışında farklı ülkelere de gönderme planına sıcak baktığını aktardı. Truss’a yakın bir kaynak da Truss’ın bu konuda Türkiye’yle müzakereye sıcak baktığını belirtti.

The Times gazetesi, İspanya seçeneğinden vazgeçildiğini ancak Türkiye’nin göçmenlerin gönderileceği olası ülkeler arasında yer aldığını yazmıştı. Haberlerde halihazırda Türkiye’nin dünyada en fazla sığınmacıya ve mülteciye ev sahipliği yapan ülke olduğuna da dikkat çekilmişti.

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Truss’ın Türkiye ile ilgili gizli planları sonrasında Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tanju Bilgiç açıklamalarda bulunmuştu.

Bilgiç, “Türkiye herhangi bir ülkenin sığınmacı kampı veya sınır muhafızı olmayacak” demişti.

SİYASETÇİLER TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Truss’ın mültecileri Türkiye’ye gönderme planını gündemine aldığı dönemlerde Türkiye’nin önde gelen siyasetçileri büyük tepki göstermişti.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, “İngiltere Dışişleri Bakanı, Başbakan olursa Ruanda'nın yanı sıra Türkiye'ye de göçmen gönderilebileceğini söyledi. Erdoğan'ın dış güçler palavrasını artık bir kenara itelim. Batı böyle kullanışlı rejimleri sever. Milletimiz müsterih olsun; Erdoğan bunu yapamaz, yaptırmayacağız” dedi.

Memleket Partisi lideri İnce ise, “Sığınmacıları Türkiye'ye göndermeyi vaad eden Truss; Cumhurbaşkanı seçildiğimde sığınmacıları ülkelerine göndereceğiz. İstiyorsanız İngiltere’ye gönderelim. Saçma sapan vaadlerinizi ötede verin. Haddinizi bilin!” yorumunu yapmıştı.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ise, “İngiliz Dışişleri Bakanı Ruanda’dan sonra Türkiye’ye de mültecileri geçici süre ile yollayabileceklerini söylemiş. Çanakkale/İstiklal Harbi’nde yenildiğinizi unuttunuz galiba. Türkiye eski sömürgeniz değil. 20 yıllık bir ara dönem olsa da devletimizin kurucusu hala Atatürk” ifadelerini paylaşmıştı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, söz konusu haberlere ilişkin, “İngiltere'de başbakan adayının vaadi: İngiltere'deki mültecileri Türkiye'ye göndermek” değerlendirmesi yaparak, “Herkes aklını başına alsın. ‘Parayla, Türkiye'yi mültecilere açık hava kampı yapma' dönemi artık sona eriyor. Türkiye Cumhuriyeti'nin devlet ciddiyetiyle yönetileceği günler yaklaşıyor” demişti.

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Bahadır Erdem, Liz Truss'u etiketlediği sosyal medya paylaşımında İngilizce olarak, “Sevgili Liz Truss, tüm mültecileri Türkiye'ye göndereceğinizi söylediniz; ama İYİ Parti Başkan Yardımcısı olarak planlarınızı buna göre yapmamanızı tavsiye ederim. Çünkü İYİ Parti Türkiye'de yapılacak genel seçimleri kazanacak ve İngiltere'den gönderilen hiçbir mülteciyi kabul etmeyecektir” ifadelerini kullanmıştı.

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır da tepkisini dile getirdiği sosyal medya paylaşımında, “İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss, başbakan olması halinde İngiltere’deki göçmenleri Türkiye’ye göndermek için görüşmelere başlayacağını söylüyor. AKP iktidarının dünyada hissettirdiği ilk düşünce “Türkiye göç merkezi”. Bu durumdan utanç duymalılar!” yorumunu yapmıştı.

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