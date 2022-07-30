Irak Meclisi’nde oturumlar askıya alındı

Irak Meclisi Başkanı Muhammed el-Halbusi, meclis binasının Sadr Grubu destekçileri tarafından basılmasının ardından oturumların askıya alındığını duyurdu.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Irak Meclis Başkanı ve Genelkurmay Başkanı Muhammed el-Halbusi, Irak’ın başkenti Bağdat’ta Sadr Grubu lideri Mukteda es-Sadr destekçilerinin meclisteki eylemleri nedeniyle Irak Meclisi’ndeki oturumların ikinci bir karara kadar askıya alındığı duyurdu.

Halbusi, çözümün diyalog olduğunu vurgulayarak, Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi'yi devlet kurumları ile protestocuları korumak için gereken tedbirleri almaya çağırdı. Siyasi parti ve grup başkanlarını acil bir ulusal görüşme yapmaya çağıran Halbusi, devletin çıkarlarının üstün tutulması gerektiğini söyledi.

BARIŞÇIL PROTESTO ÇAĞRISI

Irak Meclis Başkanı Muhammed Halbusi yaptığı açıklamada, meclisi korumakla görevli güvenlik güçlerinin silah taşımamaları ve protestoculara zarar vermeleri gerektiğini belirterek, protestoların barışçıl yapılması çağrısında bulundu.

Meclis Başkanı Halbusi ayrıca açıklamasında meclisin sağlık personellerini de göreve çağırdı.

KAZIMİ’DEN DE ÇAĞRI GELDİ

Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi, Irak Ortak Operasyon Komutanlığı'nda yaptığı konuşmasında, “Bu mübarek ve mukaddes ayda herkesi barış ve hoşgörüye davet ediyorum. Irak halkı birçok fedakarlıkta bulundu ve hiçbir zaman kin ve nefretten yana olmadı. Bütün siyasi tarafları diyalog masasında Irak halkı için bir araya gelmeye çağırıyorum. Bin gün diyalog bir Irak vatandaşının kanını akıtmaktan daha iyidir” ifadelerini kullandı.

Bütün tarafları sükunet, sabır ve mantığa sığınmaya çağıran el-Kazımi, “Çatışmaya sürüklenmeyelim, vatandaşları güvenlik güçleriyle çatışmamaya ve devletin kurumlarına saygı göstermeye davet ediyorum. Bu fitneyi önlemek için hepimiz birlikte çalışalım, bu fitne ateşinin herkesi yakacağının iyice bilinmesi gerekiyor” dedi.

Iraklıları işbirliğine çağıran el-Kazımi konuşmasında, “Ne yazık ki çok zor bir dönemden geçiyoruz. Kendimizi uçuruma atmamak için işbirliğine, vicdanımız ve aklımıza sığınarak çalışmalıyız. Irak ve Iraklıların çıkarını düşünelim” ifadelerini kullandı.

SADR YANLILARI, YEŞİL BÖLGE’Yİ BASMIŞTI

Irak'ın başkenti Bağdat'ta Sadr Grubu lideri Mukteda Sadr’ın destekçileri, beton bariyerleri aşıp hükümet binaları ve yabancı misyon temsilciliklerinin yer aldığı Yeşil Bölge’ye girerek meclis binasını basmıştı. Sabah saatlerinde Yeşil Bölge girişinde Sadr destekçileri ile güvenlik güçleri arasında çıkan şiddet olaylarında 125 kişinin yaralandığı açıklanmıştı.

İlginizi Çekebilir Irak'ta olaylar büyüyor: Sadr destekçileri ikinci kez parlamentoyu bastı

İlginizi Çekebilir Irak'ta protestocular parlamento binasını bastı