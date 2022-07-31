Irak Meclisi’nde protestoculardan zincirli gösteri

Irak’ın başkenti Bağdat’ta, Sadr Grubu'nun Şii Lideri Mukteda Sadr destekçileri tarafından dün basılan Yeşil Bölge’deki Irak Meclisi’nde protestocular, ağıt yakarak kendilerine zincirle vurdukları bir gösteri düzenledi.

Sozcu.com.tr

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Irak'ın başkenti Bağdat'ta yer alan Yeşil Bölge'deki Irak Meclisi binasının Sadr Grubu’nun Şii Lideri Mukteda Sadr destekçileri tarafından dün basılmasının ardından, protestocular Irak Meclisi'nde gösteri düzenledi. Protestocuların gösteride davullar çalarak ağıt yakması ve kendilerine ellerindeki zincirlerle vurması dikkat çekti. Gösterinin Irak'taki Şiiler tarafından düzenlendiği öğrenilirken, bir kısım protestocunun ise Meclis içerisinde sigara, meyve suyu, kavun ve karpuz satmaya çalıştığı görüldü.

Oturma eylemine başlayan göstericilerin meclis önüne çadırlar kurması da dikkat çekti.

BARZANİ: KAYGIYLA TAKİP EDİYORUZ

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani, “Irak'taki durumu kaygıyla takip ediyoruz. Sorunların çözülmesi için tüm siyasi tarafları sükunete, itidale ve doğrudan diyaloga davet ediyoruz” dedi.

Barışçıl gösteri hakkına saygı duyduğunu söyleyen Barzani, “Halkın can ve mal güvenliği dahil, devlet kurumlarının da korunması gerekiyor. IKBY, her zaman olduğu gibi çözümün bir parçası olacak. Ortak bir çözümü sağlamak için ülkedeki ilgili siyasi tarafları ikinci başkent olan Erbil'e davet ediyoruz” açıklamasında bulundu.

BM'DEN AÇIKLAMA

Birleşmiş Milletler (BM) Sözcü Yardımcısı Farhan Haq tarafından yapılan yazılı açıklamada ise, Irak'ta yaşanan olaylar karşısında durumu sakinleştirmek için tarafların acilen adım atması gerektiği vurgulanarak, “Kapsamlı ve barışçıl bir diyalog aracılığıyla Irak halkının uzun zamandır talep ettiği reform isteklerini yerine getirebilecek aktif ve ulusal bir hükümet kurmak için tüm taraflar sorunlarını bir kenara atmalıdır” denildi.

Irak'taki Sünni siyasetinin önemli ve etkin isimlerinden biri olan Muttahidun Partisi Genel Sekreteri Usame Nuceyfi, siyasi krizin tehlikeli boyuta tırmanmasının iç savaş gibi vahim sonuçlara yol açabileceğini belirterek, “Meclisin olağanüstü oturum yaparak seçim yasasını gözden geçirmesi, seçim komiserliğinin değiştirilmesi ve erken seçimlere gidilmesi gerekiyor” ifadelerini kullandı.

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