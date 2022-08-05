Irak Meclisi’ni işgal eden Sadr Hareketi’nden gövde gösterisi

Siyasi krizin sürdüğü Irak'ta geçen ay meclis binasını işgal eden Sadr Hareketi destekçileri, bugün binlerce kişinin katılımıyla Yeşil Bölge’deki meydanda Cuma namazı kıldı.

Sozcu.com.tr

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Irak’ın başkenti Bağdat’taki Yeşil Bölge’de yer alan meclis binasını işgal eden Sadr Hareketi destekçileri, bugün Yeşil Bölge'deki meydanda toplu namaz kılarak gövde gösterisi yaptı.

On binlerce Sadr Hareketi destekçisi, bugün Cuma namazı için Bağdat'taki dev meydanda toplandı. Sıcağa rağmen toplanan kalabalık, Sadr’ın resimlerini taşıdı.

Şii lideri Mukteda el Sadr'ın lideri olduğu hareket dışındaki tüm Şii tarafları çatısı altında toplayan İran destekli Koordinasyon Grubu’nun Muhammed Şiya el-Sudani’yi başbakan adayı göstermesine itiraz eden Sadr Grubu destekçisi yüzlerce kişi, 27 Temmuz’da Yeşil Bölge'ye girerek meclis binasını basmıştı. Irak Meclisi Sadr destekçileri tarafından işgal altında tutulurken, Mukteda el Sadr da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada meclisinin feshedilmesi ve erken seçime gidilmesi çağrısında bulunmuştu.

Sadr hareketi ekimde düzenlenen seçimden birinci parti olarak çıkmış ancak İran destekli Şii rakiplerini dışlayarak bir hükümet kuramaması nedeniyle meclisteki milletvekillerini geri çekmişti.

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