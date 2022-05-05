Irak’ı kum fırtınası vurdu, yüzlerce kişi hastaneye kaldırıldı

Irak’ı etkisi altına alan kum fırtınası nedeniyle uçak seferleri askıya alınırken, başkent Bağdat'ta 600'den fazla kişi nefes darlığı şikayetiyle hastaneye kaldırıldı.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Irak'ta dün akşam saatlerinden itibaren Anbar vilayetinden başlayarak ülkeyi etkisi altına alan kum fırtınası nedeniyle Bağdat, Necef ve Süleymaniye havalimanlarından görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle uçuşlar askıya alındı.

Başkent Bağdat'taki Yermuk Eğitim Hastanesi tarafından yapılan açıklamada, 600'den fazla kişinin nefes darlığı şikayetiyle hastaneye kaldırıldığı ve hastaların çoğunun sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Kum fırtınası nedeniyle herhangi bir ölüm vakasının kaydedilmediğini belirten açıklamada, sağlık personelinin alarma geçtiği aktarıldı.

Açıklamada hastanelere kaldırılanlarının çoğunun güvenlik güçleri mensubu olduğu bildirildi.

Meydana gelen kum fırtınasıyla birlikte terör örgütü IŞİD’in kötü hava koşullarını fırsat bularak saldırıya geçmesini önlemek için güvenlik güçleri teyakkuza geçti.

Irak'ta Nisan ayında 5 kez meydana gelen kum fırtınası nedeniyle 2 kez Uluslararası Bağdat Havalimanı'nda uçuşlar askıya alınmıştı.

İlginizi Çekebilir Irak'taki kum fırtınası nedeniyle 400'den fazla kişi hastaneye kaldırıldı