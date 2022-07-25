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Irak’ta IŞİD saldırıları sürüyor

Irak’ta terör örgütü IŞİD'in Diyala ve Selahaddin şehirlerine düzenlediği 2 ayrı saldırıda toplam 3 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi ise yaralandı.

Sozcu.com.tr
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Irak’ta IŞİD saldırıları sürüyor

Irak’ın Selahaddin şehrine bağlı Samara ilçesinde yer alan 314. Tugay’a silahlı saldırı düzenlediği bildirildi. Olayda 2 kişinin hayatını kaybettiği 3 kişinin ise yaralandığı açıklandı.

IŞİD terör örgütünün ayrıca Irak’ın Diyala şehrine bağlı El Selam bölgesinde yer alan El Seyit köyüne düzenlediği silahlı saldırı sonucunda 1 kişinin hayatını kaybettiği, 6 kişinin ise yaralandığı bildirildi.

Yetkililer, IŞİD terör örgütünün saldırısında otomatik silahların kullanıldığını belirtirken, saldırganları yakalamak için bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldığını açıkladı.

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