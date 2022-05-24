Irak’ta IŞİD saldırısı: 7 ölü

Irak’ın Diyale ve Musul illerinde terör örgütü IŞİD'in gerçekleştirdiği iki ayrı saldırıda 7 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı.

Sozcu.com.tr

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Irak güvenlik kaynaklarına göre terör örgütü IŞİD, Diyale iline bağlı Celevla ilçesinde bir eve baskın gerçekleştirdi. Saldırıda 2'si kadın olmak üzere 4 kişinin terör örgütü mensupları tarafından öldürüldüğü belirtildi.

Örgütün ayrıca olay yerine gelen güvenlik güçlerine pusu kurduğu, çıkan çatışmada 2 askerin öldüğü, 8 askerin de yaralandığı aktarıldı. Olay yerinden kaçan IŞİD mensuplarının yakalanması için operasyon başlatıldı.

Ülkenin kuzeyindeki Musul'da da harekete geçen terör örgütü IŞİD, Hadar'daki güvenlik güçlerine saldırdı. Saldırı sonucu 1 askerin hayatını kaybettiği, 2 askerin de yaralandığı bildirildi.

Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih sosyal medyadan yaptığı açıklamada, saldırıları “korkakça” şeklinde nitelendirerek, “Terörün kökünü kazmak için tarafların birleşmesi gerekiyor” ifadesini kullandı.

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