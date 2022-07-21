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Irak’ta sivilleri hedef alan teröristler, Türkiye-Irak arasında gerilim yarattı: Türk bayrağı yaktılar

Dün gece Irak'ın kuzeyindeki Parakh köyü civarında bir patlama sonucunda ilk belirlemelere göre 8 kişi öldü 23 kişi ise yaralandı. Ankara, saldırıyı bölgedeki terör örgütlerinin yaptığını açıkladı. Bağdat yönetimi ise kanıt göstermeden Türkiye'yi suçlayarak tansiyonu yükseltti. Irak'ta Türk bayrağı yakıldı. ABD'den konuyla ilgili açıklama geldi.

Sozcu.com.tr
Yayınlanma: 08:30 - 21 Temmuz 2022 Güncellenme:
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Irak’ta sivilleri hedef alan teröristler, Türkiye-Irak arasında gerilim yarattı: Türk bayrağı yaktılar

Terör örgütü PKK/KCK dün Irak’ın kuzeyindeki Parakh köyü yakınlarında bir saldırı düzenledi. Duhok’ta meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 8 kişi yaşamını yitirirken 23 kişi de yaralandı.

Ankara, saldırıyı terör örgütlerinin yaptığını duyururken, Irak’tan şaşkına çeviren bir suçlama geldi. Bağdat yönetimi saldırıdan Türkiye’nin sorumlu olduğunu öne sürerek suçlamalarda bulundu.

SOMUT KANIT GÖSTERMEDEN SUÇLADI

Irak yönetiminin Türkiye’yi suçlaması sonrasında Başbakanı Mustafa el-Kazımi’nin saldırı ile ilgili soruşturma başlatması ve Türkiye’nin saldırdığına dair bir belge ve somut kanıt göstermemesi ise kafaları karıştırdı.

Bağdat yönetiminin Türkiye’yi kanıt göstermeden suçlaması üzerine Iraklılar Türk bayrağı yakarak tepki çeken görüntülere sebep oldu.

Ankara, saldırıdan terör örgütü PKK’yı sorumlu tutarken Irak hükümetine saldırıyla ilgili soruşturmada işbirliği çağrısı da yapıldı. Buna rağmen Irak Cumhurbaşkanı Berham Salih, kişisel Twitter hesabından bu saldırıyı kınayarak ülkesinin toprak bütünlüğünün ihlal edildiğini öne sürdü.

Irak’taki Türkiye vize merkezi önünde saldırganlar Türkiye bayrağı yakarken güvenlik güçleri hiç oralı olmadı.

Iraklı yetkililer, Türkiye’nin Irak büyükelçisine nota verirken Birleşmiş Milletler’e de acil şikayette bulunacaklarını öne sürdü. Irak ayrıca Ankara’daki maslahatgüzarını Bağdat’a çağırdı.

Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin böglede incelemelerde bulundu.

ABD’DEN AÇIKLAMA GELDİ

Ankara-Bağdat hattında gerilime sebep olan bu saldırı ile ilgili ABD’den de bir açıklama geldi.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, saldırıyı yakından takip ettiklerini söylerken, “Dohuk’ta yaşamını yitirenlere başsağlığı ve yaralılara da şifa diliyorum. Sivillerin öldürülmesi kabul edilemez ve bütün ülkeler uluslararası yasalara uymalı ve buna sivillerin korunması da var. Irak’ın ve Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nin toprak bütünlüğü ve güvenliği ve istikrarı için güçlü desteğimizi sürdürüyoruz” dedi.

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