Irak’ta siyasi kriz büyüyor: Bağdat’taki Yeşil Bölge’de çatışmalar sürüyor

Irak’ta Sadr Grubu lideri Mukteda Sadr’ın siyaseti bırakma kararının ardından patlak veren protestolar sonucu başkent Bağdat’taki Yeşil Bölge savaş alanına döndü. Ölü sayısı en az 17'ye, yaralı sayısı 350'ye yükseldi. Şii lider Sadr’ın, milislerine eve dönün çağrısı yapması için arayan siyasi liderlerin telefonlarına çıkmadığı iddia ediliyor.

Sozcu.com.tr

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Irak'ta Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr destekçisi milisler ile güvenlik güçleri arasında Bağdat'taki Yeşil Bölge'de ağır silahlarla yaşanan çatışmalar dün akşamdan beri devam ediyor.

Yeşil Bölge'de güvenlik güçleri ile Sadr'a bağlı silahlı milisler arasında yoğun çatışmalar yaşanırken, bölgeye çok sayıda havan topu düştüğü bildirildi. Milisler RPG-7 tarz silahlarla Yeşil Bölge'ye saldırıyor. Akşamdan beri silah seslerinin susmadığı Bağdat'ta ve ülke genelinde sokağa çıkma yasağı sürüyor. Tatil edilen devlet kurumları da çalışmıyor.

Sağlık kurumlarının verilerine göre çatışmalarda ölü sayısı en az 17’ye, yaralı sayısı 350’ye yükseldi. Olaylarda Federal Polis Gücü Komutanı ve beraberindeki bir kişinin de yaralandığı aktarıldı. Yeşil Bölge’de çatışmaların devam etmesi nedeniyle ölü ve yaralı sayısında artış yaşanabileceği belirtiliyor.

‘SADR TELEFONLARI AÇMIYOR'

Şii dini ve siyasi lider Sadr'ın, milislerine eve dönün çağrısı yapması için arayan siyasi liderlerin telefonuna çıkmadığı iddia edildi. Şiilerin en büyük dini mercii Ayetullah Ali es-Sistani'den de olaylara ilişkin henüz herhangi bir açıklama yapılmadı.

Sadr, dün siyasetten tamamen çekildiğini duyurmuştu. Sadr'ın destekçisi kızgın gruplar ise bunun üzerine Yeşil Bölge'deki Hükümet ile Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nı basmıştı. Eylemciler buralardan güvenlik güçleri tarafından silah zoruyla çıkarılmıştı. Sadr'a bağlı Seraya es-Selam milis gücü ise yüzlerce silah dolusu araçlarla Yeşil Bölge çevresine konuşlanarak içerideki askerlerle çatışmalara girmişti.

Mukteda es-Sadr da, Bağdat’ta olayların başlamasının ardından silahlı çatışmalar durana kadar açlık grevine başlama kararı aldığını duyurmuştu.

TÜRKİYE’DEN SEYAHAT UYARISI

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı’ndan, protestoların sürdüğü Irak için yapılan uyarıda “Bağdat'ta güvenlik durumunun bozulmaya başlaması göz önünde bulundurularak, vatandaşlarımızın zorunlu hâller dışında anılan şehre seyahat etmekten kaçınmaları tavsiye olunmaktadır” denildi.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby de, Irak'taki olayların bir an önce yatıştırılması ve tarafların diyalog kurması çağrısında bulundu. Kirby, ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği’nin boşaltıldığı iddialarını da yalanlayarak, bu aşamada böyle bir şeye gerek olmadığını söyledi.

Birleşmiş Milletler (BM) Irak Misyon Temsilciliği'nden yapılan açıklamada da, taraflara silahlı çatışma ve şiddetten uzak durmaları çağrısı yapıldı.

SİYASİ KRİZ NASIL BÜYÜDÜ?



Mukteda es-Sadr, İran'a yakın Şii gruplarla arasındaki anlaşmazlık nedeniyle hükümetin kurulamaması üzerine Sadr hareketine mensup milletvekillerini istifa ettirmişti. Ardından İran'a yakın Şii siyasi çatı kuruluş Koordinasyon Çerçevesi'nin başbakan adayı olarak Muhammed Şiya Sudani'yi belirlemesi üzerine Sadr yanlıları, 30 Temmuz'da Yeşil Bölge'ye girerek Meclis binasını basmış ve burada oturma eylemi başlatmıştı.

Sadr, 2 Ağustos'ta destekçilerine Meclisten ayrılarak oturma eylemine binanın çevresinde devam etmeleri çağrısı yapmıştı. (AA/REUTERS)

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