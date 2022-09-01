Irak’ta tansiyon yine yükseldi: Şii gruplar arasındaki çatışma can aldı

Irak'ın Basra kentinde gece yarısı Sadr'a bağlı Seraya es-Selam ile İran destekli Kays el-Hazali liderliğindeki Asayib Ehlilhak milisleri arasında çıkan silahlı çatışmalarda 5 kişi öldü.

Sozcu.com.tr

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Irak’ın güneyindeki Basra kentinde Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr’a bağlı milis grup ile İran destekli Asayib Ehlilhak Hareketi’ne bağlı Şii milisler arasında silahlı çatışma yaşandığı, olayda 5 kişinin öldüğü belirtildi.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Basra’nın merkezinde gece yarısı Sadr’a bağlı Seraya es-Selam ve Kays el-Hazali liderliğindeki Asayib Ehlilhak Hareketi milisleri arasında silahlı çatışmalar meydana geldi. Çatışmalarda Asayib Ehlilhak Hareketi’nden 3 milis, Sadr’a bağlı Seraya es-Selam’dan da 2 milisin öldüğü aktarıldı.

Sadr’a yakın bir sosyal medya hesabı üzerinden, Hazali’ye milislerini sokaktan toplaması için “uyarı mesajı” yayımlandı.

BÜROLARI KAPATMA KARARI

İran destekli Hazali, bir zamanlar Sadr’ın sağ kolu sayılan isimlerden biriydi. Ancak Sadr ile İran destekli Şii milis lider Hazali arasında uzun zamandır soğuk rüzgarlar esiyor.

Son olayların ardından Asayib Ehlilhak Hareketi lideri Kays el-Hazali, ülkedeki tüm bürolarının kapatılması kararı aldı. Hazali, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, milislerine seslenerek “tüm büroların kapatılması” çağrısında bulundu. Hazali ayrıca, Sadr Hareketi’ne bağlı milislerin Asayib Ehlilhak’ın bürolarını yakmaya kalkışması halinde milislerinden “buna karşılık vermemelerini” istedi.

Geçtiğimiz günlerde Sadr’a bağlı Seraya es-Selam milis gücünden bazı kişiler Bağdat ve ülkenin güneyindeki bazı kentlerde Asayib Ehlilhak Hareketi’nin bürolarını ateşe vermişti. (AA)

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