Irak’ta Türkiye karşıtı eylem büyüyor: Büyükelçilikten ayrılmıyorlar

Irak'ta önceki gün düzenlenen ve Bağdat yönetiminin somut delil göstermeden Türkiye'yi hedef gösterdiği saldırı sonrasında gerilim artıyor... Irak Dışişleri Bakanlığı, "Türkiye'nin saldırıyı kabul etmemesi kötü bir şaka" yorumunu yaparken yüzlerce gösterici Türkiye'nin Irak Büyükelçiliği önünde sabaha kadar eylem yaptı.

Sozcu.com.tr

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Irak’ın Duhok bölgesinde önceki gün gerçekleşen saldırı sonrasında Bağdat yönetiminin kanıt göstermeden Türkiye’yi suçlamasıyla başlayan olaylar büyüyor…

Önceki gün Duhok’ta düzenlenen saldırıda aralarında yeni evli bir çift ve bir bebeğin de olduğu 9 kişi yaşamını yitirmiş ve Irak yönetimi hiçbir somut gerekçe ve kanıt göstermeden suçu Türkiye’ye atmıştı.

Olayla ilgili ortak soruşturma başlatılması ve iş birliği yapılması teklifinde bulunan Ankara, olayı kesin bir dille reddederken, Bağdat yönetiminin kışkırtmasıyla sokağa dökülen yüzlerce Iraklı dün Türkiye karşıtı gösteri düzenledi. Saldırıda yaşamını yitirenlerin cenaze töreni sırasında Türkiye karşıtı sloganlar atılırken, Türkiye’nin vize merkezi önünde de kalabalık Türk bayrağı yaktı.

Irak Dışişleri Bakanlığı, “Bütün işaretler Türkiye’nin saldırıdan sorumlu olduğunu gösteriyor fakat onların bunu reddetmesi kötü bir şaka. Irak’ın ekonomik hamlelere başvurması olası” açıklamasını yaptı.

Fakat olaylar hava kararınca da devam etti… Dün Irak’ın başkenti Bağdat’ta yüzlerce gösterici Türkiye Büyükelçiliği önünde eylem yaptı. Yaklaşık 500 gösterici, Türkiye Büyükelçiliği önünde toplanırken arbede yaşandı.

İngiliz haber ajansı Reuters’a konuşan göstericilerden biri, “Irak hükümetinden gerçek bir tepki bekliyoruz. Bağdat yönetimi ve Irak Kürt Bölgesel Yönetimi bu saldırılar karşısında çok zayıf tepki verdi” ifadesini kullandı.

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