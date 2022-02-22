İran, ABD’de üretilen Covid-19 aşılarını iade etti

ABD ve İngiltere menşeli ürünlerin ülkeye girmesine izin vermeyen İran, Polonya'nın bağışladığı ABD üretimi 820 bin Covid-19 aşısını geri gönderdi.

Sozcu.com.tr

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İran, Polonya tarafından ülkeye bağışlanan 820 bin Covid-19 aşısını ABD'de üretildiği gerekçesiyle iade etme kararı aldı.

Covid-19 vakalarında artışın yaşandığı İran'a Polonya tarafından 1 milyon doz Covid-19 aşısı hibe edilmişti. İran Sağlık Bakanlığı yetkilisi Muhammed Haşimi, Polonya'dan gönderilen aşılardan 820 bininin ABD'de üretildiğini sonradan fark ettiklerini açıkladı.

Polonya'daki İran Büyükelçisi ile iletişime geçilmesinin ardından, aşıların iade edilmesine karar verildiği belirtildi.

İran Sağlık Bakanı Behram Aynullahi de Gümrük Genel Müdürlüğü'ne konuya ilişkin bir mektup yazdığını ve ülkeye gelen 820 bin AstraZeneca Covid-19 aşısının Polonya güvencesinde alınmış olduğunu söyledi.

İran, ABD ve İngiltere menşeli ürünlerin ülkeye girmesine izin vermiyor ve Covid-19 aşılarını diğer Batı ülkelerinden ithal ediyor.

İran'da Covid-19'a karşı Çinli Sinopharm şirketinin aşısı, AstraZeneca, Rusya'nın Sputnik V aşısı, Hindistan'da üretilen Covaxin ve ülkede üretilen Bereket kullanılıyor. Ülkede 18 yaş üstü nüfusun yüzde 90'ı iki doz aşı olurken üçüncü doz aşı olanların oranı yüzde 37'de kaldı.

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