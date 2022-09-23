İran Cumhurbaşkanı Reisi, başörtüsü takmayı reddeden Amanpour ile röportajı iptal etti

Birleşmiş Milletler 77'inci Genel Kurul toplantısı için ABD'de bulunan İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, ABD yayın kuruluşu CNN televizyonuna vereceği özel röportajı, gazeteci Christiane Amanpour'un başını örtmeyi reddetmesi üzerine iptal etti.

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Röportajın iptali konusundaki tepkisini sosyal medyadan ileten Amanpour, Reisi’ye geçen hafta Mahsa Amini’nin ölümünün ardından başlayan ve insan hakları gruplarına göre sekiz kişinin ölümüne neden olan protestoları da dahil birçok soru sormayı planladığını vurguladı.

Euronews’ta yer alan habere göre Amanpor, İranlı liderin ABD topraklarındaki ilk mülakatı olacak bu röportaj için haftalardır hazırlandıklarını, sekiz saattir de tercüme donanımı, ışık, kamera ve diğer bütün hazırlıkları yaptıklarını ancak Reisi’nin gelmediğini belirtti.

“BAŞÖRTÜSÜ AÇISINDAN BİR KANUNUN OLMADIĞI NEW YORK’TAYIZ”

Röportajın başlama saatinden 40 dakika sonra bir danışmanının yanlarına gelerek kutsal Muharrem ve Sefer ayları sebebiyle kendisinden başını örtmesini istediğini aktardığını bildiren gazeteci, bu ricayı nazikçe reddettiğini kaydetti.

Amanpor “Başötüsü açısından bir kanun ya da geleneğin olmadığı New York’tayız. Daha önce hiçbir İran cumhurbaşkanının İran dışında röportaj yaptığımda böyle bir istekte bulunmadığına işaret ettim” diye yazdı.

Danışmanın yeniden yanına gelerek baş örtüsü takmadığı sürece röportajın mümkün olamayacağını, bunun protestoları ima etiği “İran’daki duruma” atıfla “saygı gereği” olduğunu belirttiğini aktaran Amanpour bu daha önce görülmemiş ve beklenmedik koşulu kabul edemeyeceğini tekrarladığını ifade etti.

İngiliz ve İran vatandaşı gazeteci, İran’da protestolar devam ederken ve insanlar ölürken İran Cumhurbaşkanı ile önemli bir anın gerçekleşemediğinin altını çizdi.

AMİNİ’NİN ÖLÜMÜ İRANLILARI SOKAĞA DÖKTÜ

İran’da 22 yaşındaki Mahsa Amini’nin başörtüsünü doğru takmadığı için “ahlak polisi” tarafından gözaltına alındıktan sonra hayatını kaybetmesi ülke genelinde büyük protesto eylemlerine yol açtı. Oslo merkezli İran İnsan Hakları (IHR) örgütüne göre protestolar sırasında şu ana kadar 31 kişi yaşamını yitirdi. İran resmi rakamlarına göre ise can kaybı 17 oldu.

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