İran, daha fazla füze ve insansız hava aracını Rusya’ya gönderecek

İran'ın, Rusya'ya karadan karaya füzeler ve daha fazla insansız hava aracı sağlama sözü verdiği ortaya çıktı.

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İki üst düzey İranlı yetkili ve iki İranlı diplomat İran’ın Rusya’ya daha fazla insansız hava aracına ek olarak karadan karaya füzeler sağlama sözü verdiğini ifade etti.

ANLAŞMA TAMAM

İran’ın Birinci Başkan Yardımcısı Mohammad Mokhber, İran’ın güçlü Devrim Muhafızlarından iki üst düzey yetkili ve Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi’nden bir yetkili Rusya ile silahların teslimi konusunda görüşmek üzere 6 Ekim’de Moskova’yı ziyaret etti. Bu ziyarette bir anlaşmaya varıldı.

Moskova ziyareti hakkında bilgi verilen İranlı diplomatlardan biri, “Ruslar daha fazla insansız hava aracı ve daha fazla isabetli İran balistik füzeleri, özellikle de Fateh ve Zolfaghar füze ailesi istedi” ifadesini kullandı.

Reuters’a konuyla ilgili bilgi verilen Batılı bir yetkili, İran ile Rusya arasında Zolfaghar da dahil olmak üzere karadan karaya kısa menzilli balistik füzeler sağlamak için bir anlaşma olduğunu söyleyerek bunu doğruladı.

MOSKOVA NELER İSTEDİ

İran’ın tedarik etmeyi kabul ettiği insansız hava araçlarından biri, “kamikaze” havadan karaya saldırı uçağı olarak kullanılan delta kanatlı bir silah olan Shahed-136. Fateh-110 ve Zolfaghar, İran’ın 300 km ile 700 km (186 ve 435 mil) arasındaki mesafelerde hedefleri vurabilen kısa menzilli karadan karaya balistik füzeler.

İranlı diplomat, Batılı yetkililerin bu tür transferlerin 2015 BM Güvenlik Konseyi kararını ihlal ettiği yönündeki iddialarını reddetti. (REUTERS)