İran: Gösterilerde gözaltına alınanlar yargılanana kadar serbest bırakılmayacak

İran'da Mahsa Emini protestoları sürerken bundan sonra gösterilerde gözaltına alınanların yargılanana kadar serbest bırakılmayacağı bildirildi.

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İran’ın yarı resmi haber ajansı Tesnim’e göre, İçişleri Bakanı’nın Güvenlik ve Emniyetten Sorumlu Yardımcısı Mecit Mirahmedi, ülkede devam eden gösterilere ilişkin açıklamalarda bulundu.

Mirahmedi, “Bugünden itibaren ayaklanma mahallinde gözaltına alınanlar yargılanana kadar hiçbir şekilde serbest bırakılmayacak.” ifadelerini kullandı.

Yargılamaların hızlı bir şekilde sonuçlandırılacağını söyleyen Mirahmedi, sert ve caydırıcı cezaların verileceğini kaydetti.

Mirahmedi ayrıca dün Tahran ve Senendec şehirleri dışında ülke genelinde huzur ve güvenliğin hakim olduğunu söyledi.

Ancak İran’da 22 yaşındaki Mahsa Amini’nin ahlak polisi tarafından gözaltına alındıktan sonra ölümüyle başlayan protestolar ülkenin dört bir yanında sürüyor.

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