İran: İsrail’i vuracak İHA geliştirdik
İran Kara Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Haydari, İsrail’in Tel Aviv ve Hayfa kentlerini vurmak üzere özel olarak tasarlanmış İHA geliştirdiklerini açıkladı.
İran, İsrail'i hedef alacak yeni bir insansız hava aracı geliştirdiğini açıkladı.
İran'ın yarı resmi Mehr Haber Ajansı, Kara Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Kiyomers Haydari’nin İsrail'in Tel Aviv ve Hayfa kentlerini vurmak üzere özel olarak tasarlanmış gelişmiş İHA'ların hazır olduğunu açıkladığını aktardı. Haydari, intihar İHA'larına Araş-2 adı verildiğini bildirdi.
ABD, geçen hafta İran'ı Rusya'ya Ukrayna savaşında kullanılacak İHA satmakla suçlayarak dört İran şirketini yaptırım listesine almıştı.
Öte yandan İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, geçen ay sonunda düzenlediği basın toplantısında, Tahran’ın nükleer programına askeri saldırılar düzenlemesi halinde İsrail’i yok edeceklerini söylemişti. Reisi, “İsrail, İran'ın nükleer programını yok etme tehditlerini yerine getirmeye karar verirse, Siyonist rejimden bir şey kalıp kalmayacağını görecekler” demişti.