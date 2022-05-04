İran, İsveç’te yargılanan eski Hamid Nuri’nin serbest bırakılmasını istedi

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde 2019'da İsveç'te tutuklanan ve İran'da 1988 yılındaki toplu idam kararlarında rolü olduğu öne sürülen İranlı eski Savcı Vekili Hamid Nuri'nin serbest bırakılmasını istedi.

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İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Abdullahiyan görüşmede, 2019’da İsveç’te tutuklanan ve İran’da 1988 yılındaki toplu idam kararlarında rolü olduğu öne sürülen İranlı eski Savcı Vekili Hamid Nuri’nin serbest bırakılmasını isteyerek, “İran, Hamid Nuri’nin tutuklanması ve yargılanmasını hukuk dışı olarak görüyor. Kendisinin bir an önce serbest bırakılmasını istiyoruz” dedi.

İsveç mahkemesinin İran karşıtı terör gruplarının neden olduğu algı ile hareket ettiğini belirten Abdullahiyan, “Maalesef İran’da ve Saddam dönemi Irak’ta birçok katliam ve cinayetlere neden olmuş bir terör grubunun oluşturduğu algı İsveç mahkemelerinde etkili oluyor” ifadelerini kullandı.

İran’da 1988 yılındaki toplu idamlardan sorumlu tutulan Nuri, 2019 yılında ailevi sorunları nedeniyle gittiği İsveç’te tutuklanmış ve toplu idamlarda rolü olduğu gerekçesiyle mahkeme süreci başlatılmıştı. Tahran yönetimi, Nuri’nin tutuklanmasını “hukuk dışı” şeklinde nitelendirmiş, İsveç’in Tahran Büyükelçisini Dışişleri Bakanlığına çağırmıştı.

1988 TOPLU İDAMLARI VE HAMİD NURİ HAKKINDAKİ İDDİALAR

İran’da 1979 yılında gerçekleşen İslam Devriminin ardından başlayan İran-Irak Savaşı sırasında Irak saflarında yer aldıkları gerekçesiyle “Halkın Mücahitleri” örgütünün cezaevinde bulunan üyeleri hakkında toplu idam kararı verilmişti.

İRAN’DA 3 BİNE YAKIN KİŞİNİN İDAM EDİLDİĞİ İDDİA EDİLİYOR

İran’ın şimdiki Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi’nin de araların olduğu belirtilen ve “ölüm komitesi” adı verilen 4 kişilik yargı heyeti ile verilen idam kararında, Halkın Mücahitleri ve çeşitli Sol ve Komünist örgütlere üye olmakla suçlanan 3 bine yakın kişinin infaz edildiği iddia ediliyor.

İsveç’te tutuklanan Nuri ise Savcı Vekili olarak görev yaptığı Kerec şehrinin Gevherdeşt Cezaevi’nde idamların uygulanmasında rolü olmak ve toplu idamlara katılmakla suçlanıyor. Hamid Nuri, İsveç mahkemesinin kendisine yönelik suçlamalarını kabul etmiyor.

Öte yandan İran basını bugün, İsrail adına casusluk yapmak ve İranlı nükleer fizikçilere ait bilgileri İsrail ile paylaşma suçlaması ile yargılanan İsveç-İran vatandaşı akademisyen Ahmet Rıza Celali’nin 21 Mayıs tarihine kadar idam edilebileceğini duyurdu.