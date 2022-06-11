İran ve Venezuela’dan 20 yıllık iş birliği anlaşması
Venezuela lideri Maduro'nun Tahran ziyaretinde imzalanan anlaşma, iki ülke arasında petrol, petrokimya, turizm ve kültür alanlarında iş birliğini öngörüyor.
İran ve Venezuela, 20 yıllık iş birliği anlaşması imzaladı. Anlaşmanın petrol, petrokimya, turizm ve kültür alanlarında iki ülke arasında iş birliğini amaçladığı belirtildi.
İran devlet televizyonu, anlaşmayı canlı yayında duyurdu. Tahran'daki Sadabad Sarayı'nda bu sabah düzenlenen imza törenine, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro katıldı.
Maduro, Türkiye ziyaretinin ardından İran'a gitmişti.