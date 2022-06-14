İran: Yunanistan, İran’a ait petrol tankerini serbest bıraktı

İran Limanlar ve Denizcilik Kurumu, Yunanistan’ın alıkoyduğu İran’a ait petrol tankerini serbest bıraktığını duyurdu.

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İran Limanlar ve Denizcilik Kurumu, Yunanistan'ın alıkoyduğu İran'a ait petrol tankerinin akıbetine ilişkin yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, “Devlet kurumlarımızın konuyu ciddiyetle takip etmesi ve gösterilen çabalar sonucunda Atina yönetimi alıkoyduğu petrol tankerini taşıdığı petrol ile birlikte serbest bırakma kararı aldı” ifadeleri kullanıldı.

İran’a ait petrol tankerinin ABD'nin talebi üzerine alıkonulduğu belirtilerek, “Atina yönetimi alıkoyduğu İran petrol tankerini ABD ile olan anlaşmasına rağmen serbest bıraktı” denildi.

Yunanistan 25 Mayıs’ta İran'a ait petrol tankerine el koymuştu. İran Limanlar ve Denizcilik Kurumu, olumsuz hava koşulları ve teknik bir sorun nedeniyle Yunan sahillerine yanaşan geminin ABD'nin talebi doğrultusunda alıkonulduğunu açıklamıştı.

Olayın ardından Tahran yönetimi, Basra Körfezi'nde 1,8 milyon varil petrol taşıyan Yunanistan'a ait Prudent Warrior ve Delta Poseidon adlı iki petrol tankerine el koyduğunu duyurmuştu.