İran, Yunanistan’a ait 2 petrol tankerine el koydu

İran Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Basra Körfezi'nde uluslararası hukuku ihlal ettiği gerekçesiyle Yunanistan’a ait 2 petrol tankerine el konulduğunu açıkladı.

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İran'da, Yunanistan'a ait 2 petrol tankerine el konuldu. İran Devrim Muhafızları Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada, Basra Körfezi’nde uluslararası hukuku ihlal ettiği gerekçesiyle Yunanistan'a ait “Prudent Varrior” ve “Delta Poseidon” adlı 2 petrol tankerine el konulduğu belirtildi.

Yunanistan, daha önce İran'a ait 1 petrol tankerine el koyduğunu açıklamıştı.

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