İran’da 6.1 büyüklüğünde deprem: Ölü ve yaralılar var
İran’ın güneyindeki Hürmüzgan bölgesi, bu sabaha karşı 6.1 büyüklüğünde depremle sarsıldı.
İran'ın güneyinde bu sabaha karşı 6.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Yetkililer depremde en az 5 kişinin hayatını kaybettiğini, 12 yaralının da hastanede tedavi altına alındığını bildirdi. Kurtarma çalışmalarının devam ettiği belirtildi.
Geçen hafta da sarsılan Hürmüzgan bölgesindeki depremin ardından iki şiddetli artçı sarsıntı daha meydana geldi. Yüzlerce kişi panikle kendini sokağa attı.
İran'da birçok fay hattı nedeniyle sık sık şiddetli depremler yaşanıyor. 2003'te Kerman bölgesinde yaşanan 6.6 büyüklüğündeki depremde 31 binden fazla kişi hayatını kaybetmişti.