İran’da ahlak polisinin gözaltına aldığı kızın ölümüne tepkiler büyüyor

İran'da başörtüsü kurallarına uymadığı gerekçesiyle gözaltına alınan ve 3 gün sonra hayatını kaybeden 22 yaşındaki Mahsa Emini’nin ölümü büyük tepki yarattı. Siyasiler dahil çok sayıda kişi sosyal medyada olayı protesto etti, Tahran’da düzenlenen gösteride ise polis protestoculara göz yaşartıcı gazla müdahale etti.

Sozcu.com.tr

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İran’da başörtüsü kurallarına uymadığı gerekçesiyle ahlak polisi tarafından gözaltına alındıktan sonra komaya giren genç kızın hayatını kaybetmesi ülkede büyük tepkiye yol açtı.

Başkent Tahran’da “kıyafet kurallarına uymadığı” gerekçesiyle gözaltına alındıktan sonra fenalaşarak hastaneye kaldırılan ve komaya giren 22 yaşındaki Mahsa Emini, 3 gün sonra dün yaşamını yitirmişti. Tahran Polisi, karakola götürülen genç kızın burada aniden bilincini kaybettiğini ve kalp rahatsızlığı yaşadığını belirtmişti.

İnsan hakları örgütleri ise Emini'nin polis tarafından darp edildiğini iddia ediyor.

REİSİ’DEN SORUŞTURMA TALİMATI

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, olayın soruşturulması talimatı verirken eski Cumhurbaşkanı Muhammed Hatemi, hükümete seslenerek “İslam’ın ve devletin imajı daha fazla zedelenmemeli ve failler yargılanmalı” ifadelerini kullandı.

Sosyal medyada tepkiler büyürken ülkede protesto gösterileri de düzenlendi. Emini'nin hayatını kaybettiği Tahran'daki hastane önünde düzenlenen gösteride polisin protestoculara göz yaşartıcı gazla müdahale ettiği ve bazı kişileri gözaltına aldığı bildirildi.

Kürt olan Emini'nin bugün Saqqez kasabasında düzenlenen cenaze töreninde de yüzlerce kişi hükümet ve dini lideri Ayetullah Hamaney karşıtı sloganlarla olayı protesto etti.

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