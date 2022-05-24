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İran’da bina çöktü: Ölü sayısı artıyor

İran'ın Abadan kentinde 10 katlı bir binanın çökmesiyle 10 kişinin hayatını kaybettiği, 32 kişinin yaralandığını açıklandı. Arama ve kurtarma çalışmalarına katılan İran Kızılayı, sabah saatlerinde yaptığı açıklamada en son 7 kişinin daha enkazdan sağ kurtarıldığını belirtti.

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İran’da bina çöktü: Ölü sayısı artıyor

İran Kızılayı dün çöken binaya 112 kişilik bir ekiple katıldıklarını belirterek müdahaleler sonucu bu sabah erken saatlerde 7 kişinin daha enkazdan sağ kurtarıldığını belirtti.

İran’ın güney batısında bulunan Abadan kentinde dün 10 katlı bir ofis binasının çökmesi sonucu birçok kişi en kaz altında kalmıştı. Yetkililer, çökme nedeninin soruşturulduğunu ifade etti.

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