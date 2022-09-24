İran’da Mahsa Amini gösterileri büyüyor… Halk, rejim yanlısı milislerin merkezini yaktı

İran'da 22 yaşındaki Mahsa Amini'nin “başörtüsünü düzgün takmadığı” gerekçesiyle gözaltına alındıktan sonra hayatını kaybetmesiyle başlayan protesto dalgası giderek şiddetleniyor. Bir haftadır süren gösteriler 80’den fazla kente yayılırken can kaybı hızla yükseliyor.

Sozcu.com.tr

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İran’da 22 yaşındaki Mahsa Amini’nin Tahran’da “başörtüsü kurallarına uymadığı” gerekçesiyle gözaltına alındıktan sonra hayatını kaybetmesi üzerine başlayan gösteriler ülkenin dört bir yanına yayılarak giderek şiddetleniyor.

Ülkenin birçok kenti ve başkent Tahran’da devam eden gösterilerde can kaybı hızla artarken, İranlılar ülkede yıllardır birçok insan hakları ihlalinden sorumlu tutulan paramiliter milis teşkilatı Besic Güçleri'nin Kum kentindeki merkezini basarak binayı ateşe verdi. Kentte olayların kontrolde çıktığı ve göstericilerle güvenlik güçleri arasında şiddetli çatışmalar yaşandığı bildirildi.

Göstericiler birçok kentte de halka sokağa çıkma çağrısı yaptı. Özellikle Mahsa Amini'nin memleketinin de bulunduğu Kurdistan eyaletinde gösteriler giderek büyüyor. Polisin bazı yerlerde göstericilere ateş açtığı görüntüler de internet kısıtlamalarına rağmen sosyal medyada yayılıyor.

‘ÖLÜ SAYISI 50’Yİ AŞTI’

80'den fazla kente yayılan olaylarda ölü sayısıyla ilgili farklı bilgiler olsa da insan hakları örgütleri can kaybının 50'yi aştığını belirtti. Ölenler arasında güvenlik güçleri de bulunuyor. Bu arada aralarında öğrencilerin de olduğu çok sayıda kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Kadınların başörtüsü takmasının zorunlu olduğu İran'da, 13 Eylül’de “ahlak polisi” olarak bilinen İrşad devriyeleri tarafından gözaltına alındıktan sonra komaya girerek hastaneye kaldırılan Amini’nin 16 Eylül’de yaşamını yitirmesi ülkede ve uluslararası toplumda büyük tepkiye yol açmıştı.

Genç kadının babası, görgü tanıklarının, kızının polis gözetiminde dövüldüğünü anlattığını söylerken, İran makamları bu iddiayı reddediyor.

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