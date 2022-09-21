İran’da neler oluyor? İran olayları nasıl başladı, neden protesto ediliyor?

İran'da başörtüsü kurallarına uymadığı gerekçesiyle gözaltına alınan ve 3 gün sonra hayatını kaybeden 22 yaşındaki Mahsa Emini’nin ölümü birçok şehirde protestolara, olaylara yol açtı. İran muhalif medyası protestolarda 5 kişinin öldüğü, 10 kişinin yaralandığını duyurdu.

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İran’da başörtüsü kurallarına uymadığı gerekçesiyle gözaltına alınan ve 3 gün sonra hayatını kaybeden 22 yaşındaki Mahsa Emini'nin ölümü büyük tepki yarattı. Birçok şehirde devam eden olaylarda polis protestoculara sert şekilde müdahale etti.

İRAN’DA NELER OLUYOR, NE YAŞANDI?

Başkent Tahran'da 13 Eylül'de “ahlak polisi” olarak bilinen İrşad devriyeleri tarafından “başörtüsü kurallarına uymadığı” gerekçesiyle gözaltına alındıktan sonra komaya girerek hastaneye kaldırılan Emini'nin 16 Eylül'de yaşamını yitirmesi ülkede infiale yol açtı.

İnsan hakları örgütleri ise Emini’nin polis tarafından darp edildiğini iddia ediyor.

Tepkiler üzerine Tahran polisinden yapılan açıklamada, İrşad devriyesinin Emini'yi bir saatlik “brifing” için karakola götürdüğü, genç kadının burada aniden bilincini kaybetmesi ve kalp rahatsızlığı yaşaması üzerine hastaneye sevk edildiği belirtildi.

Sosyal medyadaki aktivistler ise polisin, genç kadının “aniden” bilincini kaybettiği yönündeki savunmasını reddederek, Emini'nin polis merkezine getirilmeden önce darbedildiğini iddia ediyor.

Sosyal medyada tepkiler büyürken ülkede protesto gösterileri de düzenlendi. Emini’nin hayatını kaybettiği Tahran’daki hastane önünde düzenlenen gösteride polisin protestoculara göz yaşartıcı gazla müdahale ettiği ve bazı kişileri gözaltına aldığı bildirildi.

Kürt olan Emini’nin Saqqez kasabasında düzenlenen cenaze töreninde de yüzlerce kişi hükümet ve dini lideri Ayetullah Hamaney karşıtı sloganlarla olayı protesto etti.

İRAN’DA PROTESTO BİRÇOK ŞEHİRE SIÇRADI

İran'ın resmi ajansı IRNA'nın haberine göre, Emini'nin gözaltına alınmasının ardından hayatını kaybetmesi üzerine başlayan protestolar devam ediyor.

Kürdistan, Batı Azerbaycan, Kirmanşah, Elburz, Tahran, Gilan, Razavi Horasan, Yezd, Hürremabad, Senendec, Urumiye, Meşhed, Kirman, Mahabad, Divandere ve Bukan'da çeşitli düzeylerde protestolar düzenlendi.

POLİS GÖSTERİCİLERE MÜDAHALE ETTİ

Başkent Tahran'ın Veliasr Caddesi, Veliasr Meydanı, Danışcu Parkı, Lale Parkı, Keşaverz Bulvarı, Hicab Caddesi, Fatımi Caddesi, İnkılap Caddesi gibi kalabalık bölgelerinde yoğunlaşan gösterilere çok sayıda İranlı katıldı.

Yüzlerce kişinin katıldığı gösterilere polis, göz yaşartıcı gazla müdahale ederken göstericiler ise çöp konteynerlerini yakarak yollara barikat kurmaya çalıştı.

Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, bazı göstericiler, güvenlik güçlerinin müdahale sırasında plastik veya benzeri mermiler kullandığını iddia etti.

Tahran yönetimi aleyhine ve “Diktatöre ölüm”, “Kız kardeşimi öldüreni ben de öldüreceğim” şeklinde sloganlar atan göstericiler, caddelerden ayrılmayacaklarını söyledi. AA