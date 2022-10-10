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İran’da petrol işçileri, gösterilere destek için greve gitti

İran'da Mahsa Emini'nin ölümünün ardından başlayan eylemlere petrol işçileri de destek verdi.

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İran’da petrol işçileri, gösterilere destek için greve gitti

İran’ın güneyindeki Buşehr eyaletinde petrokimya ve rafineri işçileri düzenledikleri grevle, Mahsa Emini’nin ölümünün ardından başlayan eylemlere destek verdi.

İran’da Taşeron Petrol İşçilerinin Protestolarını Organize Konseyi’ne ait Telegram sayfasından konuyla ilgili yazılı açıklama yapıldı.

Buşehr eyaletine bağlı Aseluye kentindeki Buşehr Petrokimya Projesi’nde çalışan işçiler ile Abadan ve Kengan rafinerilerinde çalışanlar greve gitti.

Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, işçilerin rejim aleyhine sloganlar attıkları ve şantiye yollarını taşlarla kapattıkları görülüyor.

Konsey tarafından, birkaç gün önce yapılan yazılı açıklamada, işçilerin, emniyet güçlerinin göstericilere orantısız güç kullanmasına karşı sesiz kalmayacakları belirtilmişti. (AA)

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