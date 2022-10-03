İran’da protestolar sürüyor: Dini lider Hamaney, ABD ve İsrail’i suçladı

İran'da 22 yaşındaki Mahsa Amini'nin başörtüsünü düzgün takmadığı gerekçesiyle gözaltına alındıktan sonra hayatını kaybetmesiyle başlayan protestolar bugün de devam ederken, ülkenin Dini Lideri Ali Hamaney, olaylarla ilgili İsrail ve ABD'yi suçladı.

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İran’da, Mahsa Emini’nin ölümü sonrası başlayan gösterilerin 16’ncı gününde ülkenin birçok kentinde protestolar sürüyor.

Son olarak , başkent Tahran'ın önde gelen üniversitelerinden San'at-ı Şerif'de dün gece gösteri düzenleyen yüzlerce öğrenciye polis müdahale etti. Polisin, göstericilerin üzerine gerçek mermiler kullanarak gittiği görüntüler büyük tepki çekti.

Sokakların karıştığı ülkede bugün, dini lider Ali Hamaney’den dikkat çeken bir açıklama geldi. Protestoların ardından ilk kez konuşan Hamaney, 17 Eylül’den bu yana ülkeyi kasıp kavuran huzursuzluğun ‘sıradan İranlılar’ tarafından değil, ‘Siyonist güçler’ tarafından planlandığını öne sürdü .

Devlet medyasında yer alan haberlerde, Hamaney, 22 yaşındaki Mahsa Amini’nin ölümünün kendisini derinden etkilediğini söylerken, yaşananları ‘acı bir olay’ olarak niteledi. Hamaney, arkasından patlak veren protestoların ‘planlı isyanlar’ olduğunu söylerken, “bazı insanlar sokaklarda güvensizliğe neden oldu” dedi.

Hamaney, ‘İran’daki gösteriler ABD ve İsrail tarafından planlandı” ifadelerinde bulundu. İran’ın dini lideri ayrıca, polisi desteklediğini ve arkasında olduğunu belirtti.

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