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İran’da rejime destek mitingi düzenlendi

İran'da "başörtüsü kurallarına uymadığı" gerekçesiyle gözaltına alınan Mahsa Emini'nin ölümü üzerine başlayan protestolar sürerken, başkent Tahran’da "yönetime ve güvenlik güçlerine destek" amacıyla miting düzenlendi.

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İran’da rejime destek mitingi düzenlendi

Başkentin Veliasr Dörtyolu'ndan yürüyüşe başlayan yönetim yanlıları, miting için İnkılap Meydanı’nda bir araya geldi.

Toplanan kalabalık, ülkede yayılarak devam eden protestolara tepki göstererek sloganlarla yönetime destek verdi.

Mitingdeki konuşmalarda, Emini’nin ölümünün ardından sokaklara dökülen protestocular “başörtüsü ve din düşmanı” olarak nitelendirilirken, ABD ve İsrail karşıtı sloganlar atıldı.

Tahran’da 13 Eylül’de “ahlak polisi” olarak bilinen İrşad devriyeleri tarafından gözaltına alındıktan sonra rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan 22 yaşındaki Emini’nin 16 Eylül’de yaşamını yitirmesi ülkede infiale yol açmıştı.

Emini’nin 17 Eylül’de memleketi Sakkız kentindeki cenaze töreni sonrası başlayan protestolar kısa sürede ülkenin birçok kentine yayılmıştı.

Protestolar devam ederken cuma günü Tahran başta olmak üzere birçok kentte “protestoları kınama ve yönetime destek yürüyüşleri” yapılmıştı. (AA)

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