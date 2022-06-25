İran’da şiddetli deprem

İran, bu sabah 5,6 büyüklüğündeki depremle sarsıldı.

Sozcu.com.tr

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İran'ın güneyinde sabahın erken saatlerinde 5,6 şiddetinde bir deprem meydana geldi.

Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi, depremin merkezinin ülkenin güneyindeki Hürmüzgan eyaleti olduğunu ve derinliğinin 8 kilometre olduğunu bildirdi.

Körfez Arap ülkelerinde de hissedilen depremde can kaybı ya da hasar olup olmadığına dair henüz bir açıklama yapılmadı. Yetkililer son 10 gündür bölgede yaklaşık 100 deprem ve artçı deprem meydana geldiğini aktardı.

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