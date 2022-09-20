İran’da tansiyon yükseliyor: Protestoculara sert müdahale

İran'da 22 yaşındaki Mahsa Emini'nin "başörtüsü kurallarına uymadığı" gerekçesiyle gözaltına alındıktan sonra hayatını kaybetmesi protesto edildi.

Sozcu.com.tr

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İran’da ahlak polisi tarafından “başörtüsü kurallarına uymadığı” gerekçesiyle gözaltına alınan ve daha sonra yaşamını yitiren 22 yaşındaki Mahsa Emini’nin ölümü ülkede tartışılmaya devam ediliyor…

Dün çok sayıda gösterici Emini’nin ölümü ve ahlak polisini protesto etti. Yarı resmi İran Öğrenci Haber Ajansı’na (ISNA) göre, başkent Tahran’daki Hicab Caddesi’nde toplanan bir grup, Emini’nin ölümünü ve “ahlak polisi” olarak bilinen İrşad devriyelerini protesto etti.

Haberde, göstericilerin yetkililer aleyhinde sloganlar atması üzerine güvenlik güçlerinin göstericilere müdahale ettiği belirtildi.

Öte yandan Fars Haber Ajansı da bazı kadın göstericilerin başörtülerini çıkararak, ülke yönetimi aleyhinde sloganlar attığını yazdı.

Haberde, motosikletli devriyelerle olay yerine gelen güvenlik güçlerinin cop ve biber gazı kullanarak protestocuları dağıttığı kaydedildi. Sosyal medyada yer alan görüntülerde ise güvenlik güçlerinin göstericilere sert şekilde müdahale ettiği ve bazılarını gözaltına alındığı görüldü.

OLAY 13 EYLÜL’DE YAŞANDI

Tahran’da 13 Eylül’de “ahlak polisi” olarak bilinen İrşad devriyeleri tarafından gözaltına alındıktan sonra komaya girerek hastaneye kaldırılan Emini’nin 16 Eylül’de yaşamını yitirmesi ülkede infiale yol açmıştı.

Tepkiler üzerine Tahran polisinden yapılan açıklamada, İrşad devriyesinin Emini’yi bir saatlik “brifing” için karakola götürdüğü, genç kadının burada aniden bilincini kaybetmesi ve kalp rahatsızlığı yaşaması üzerine hastaneye sevk edildiği belirtilmişti.

İran devlet televizyonunda yayınlanan görüntülerde de Emini’nin polis merkezine getirildikten ve bir görevliyle konuştuktan sonra aniden fenalaşarak yere düştüğü görülüyor.

Sosyal medyadaki aktivistler ise polisin, genç kadının “aniden” bilincini kaybettiği yönündeki açıklamasını reddederek, Emini’nin polis merkezine getirilmeden önce darbedildiğini iddia ediyor.

CUMHURBAŞKANI’NDAN SORUŞTURMA TALİMATI

Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, yaşananların ardından hadisenin tüm boyutlarıyla soruşturulması için İçişleri Bakanı Ahmed Vahidi’ye talimat vermişti.

Konunun incelenmesi için Tahran Başsavcılığı ile İçişleri Bakanlığı bünyesinde özel bir araştırma ve inceleme komitesi oluşturulurken, Tahran Adli Tıp Müdürlüğü, genç kadının ölüm nedeninin 3 hafta içerisinde kamuoyuna açıklanacağını duyurmuştu.

Mahsa Emini’nin 17 Eylül’de memleketi Sakkız kentindeki cenaze töreni sonrasında Tahran ve ülkenin batısındaki kentlerde protesto gösterileri başlamıştı. (AA)

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