İran’da tren kazası: Onlarca ölü ve yaralı var

İran'ın doğusunda yolcu treninin raydan çıkması sonucunda 13 kişi hayatını kaybederken, 60 yolcu ağır yaralandı.

Sozcu.com.tr

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İran’da bir yolcu treninin raydan çıkması felakete sebep oldu…

İran demiryolu yetkilisi yarı resmi IRNA haber ajansında yer alan habere göre, Yezd şehrine giden trenin yola çıktığı Tabas kentinden 50 km uzakta raydan çıkmadan önce bir iş makinesiyle çarpıştığını söyledi.

Yetkililer ilk belirlemelere göre 13 kişinin yaşamını yitirdiğini 60 yolcunun ise ağır yaralı olduğunu duyurdu.

Habere göre Güney Horasan eyaletinin kriz yönetimi birimi başkanı “Beş ambulans kaza mahalline geldi ve 12 ambulans da yolda” dedi.

Trende 350 yolcunun olduğu belirtilirken ambulansın yanı sıra helikopterlerle de arama-kurtarma çalışmalarının devam ettiği belirtildi. Yetkililer bölgenin yerleşim yerinden uzakta olduğunu aktarırken bu sebeple iletişim kurmakta sıkıntı yaşandığını da duyurdu.

Öte yandan İran medyası 7 vagondan dördünün raydan çıktığını da belirtti.

EN BÜYÜK TREN FELAKETİ 2004’TE YAŞANDI

Demiryolu hattının yoğun olduğu İran’da en büyük tren felaketi 2004’te meydana gelmişti.

Nişabur kenti yakınlarında petrol, gübre, sülfür ve pamuk taşıyan trenin karıştığı kazada 320 insan yaşamını yitirmiş 460 kişi ise yaralanmıştı.



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