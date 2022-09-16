İran’dan akıllara durgunluk veren Türkiye iddiası: Ankara kışkırttı

Azerbaycan ile Ermenistan arasında gerilim önceki gün tekrar alevlenirken, İran'dan akıllara durgunluk veren bir iddia geldi.

Sozcu.com.tr

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En son 2020’de büyük bir savaşın eşiğinden dönen Azerbaycan ile Ermenistan önceki gün yine karşı karşıya geldi. İki ülke arasında çatışmalar kısa bir süre içinde büyürken şaşkınlık yaratan bir açıklama İran’dan geldi.

İran’ın eski Azerbaycan Büyükelçisi Mohsen Pak-Ain, ILNA’ya açıklamalarda bulundu. Pak-Ain, “Ankara, İsrail için Bakü’yü kışkırtarak Ermenistan’la savaşmasını sağladı” dedi. İranlı diplomat, Türkiye’nin Azerbaycan-Ermenistan sınırındaki çatışmaları tetiklediğini öne sürerken, “Ankara’nın provokatif hamleleri duruma doğrudan müdahale edemeyen Tel Aviv’in liderliğinde gerçekleşti” yorumunu yaptı.

Bu durumun çok açık ve net bir şekilde aşikar olduğunu öne süren İranlı isim, “Kafkaslarda daha çok gerilim olması İsrail’in silahlarını Azerbaycan’a daha kolay satmasını sağlayacaktır. İsrail ve Türkiye gizlice Ermenistan’la ilişkileri normalleştirmeye çalışarak iki yüzlülük yapıyor” dedi.

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