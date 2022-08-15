İran’dan Salman Rüşdi açıklaması: Sorumlu kendisi ve destekçileri

Dünyaca ünlü yazar Salman Rüşdi'ye yönelik bıçaklı saldırıyla ilgili İran’dan dikkat çeken bir açıklama geldi.

Sozcu.com.tr

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İran’ın eski dini lideri Ruhullah Humeyni'nin 1989'da hakkında ölüm fetvası verdiği Hint asıllı yazar Salman Rüşdi’nin cuma günü New York'ta katıldığı bir etkinlikte bıçaklı saldırıya uğramasının yankıları sürerken, İran Dışişleri Bakanlığı'ndan açıklama geldi.

Bakanlık, saldırının tek sorumlusunun Rüşdi'nin kendisi ve destekçileri olduğunu belirtti. İran Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Nasır Kenani, “İfade özgürlüğü, Salman Rüşdi'nin yazılarında dine hakaret etmesini mazur göstermez. Salman Rüşdi İslami değerlere hakaret ederek halkın öfkesini üzerine çekti ve 1,5 miyar Müslüman'ın kırmızı çizgilerini çiğnedi” dedi. Kenani, saldırıyla ilgili İran'a yönelik suçlamaları da “kabul edilemez” diye niteledi ve saldırıyla ilgili medyada yer alan bilgilerden fazlasını bilmediklerini söyledi.

Ünlü yazar 1988'de yayınlanan Şeytan Ayetleri kitabı nedeniyle bazı Müslüman çevrelerde tepki çekmiş, Humeyni de 1989’da yayınladığı fetvayla Rüşdi'yi öldürme çağrısında bulunmuştu. İran hükümeti 1998'de fetvaya desteğini geri çekmişti.

Rüşdi'ye bıçakla saldıran kişinin Lübnan asıllı Hadi Matar olduğu açıklanmış, Lübnan'da İran'a yakın Hizbullah örgütü de yayınladığı açıklamada Matar için “kahraman” ifadesini kullanmıştı.

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