İran’dan korkutan açıklama: Atom bombası yapabiliriz

İran'ın ruhani lideri Hamaney'in danışmanı, Katar merkezli Al Jazeera'ya konuştu ve "Atom bombası yapabiliriz" dedi.

Sozcu.com.tr

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İran’ın ruhani lideri Ali Hamaney’in danışmanı Kemal Kharrazi, Katar merkezli medya kuruluşu Al Jazeera’ya konuştu… Son dönemde nükleer silah geliştirme kapasitesi ile ilgili görüşmelerin batı ülkeleriyle devam ettiği İran’ın üst düzey ismi, atom bombası yapabilecek teknik yeterliliğe sahip olduğunu söyledi.

Al Jazeera’nın Arapça servisine konuşan Kharrazi, “Birkaç gün içerisinde uranyumu yüzde 60 oranında zenginleştirebileceğiz ve kolayca uranyumu yüzde 90 oranında da zenginleştirebiliriz” dedi.

İranlı yetkili sözlerine, “İran’ın teknik olarak atom bombası üretme kapasitesi var fakat henüz İran böyle bir silah üretme kararı almadı” diyerek devam etti. Kharrazi, İran’ın bölgesel politikaları ve füze sistemi ile ilgili müzakere yapmayacağını da söyledi.

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