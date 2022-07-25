İran’dan nükleer anlaşma adımı: Kameralar söküldü

İran, nükleer anlaşma tekrar devreye alınana kadar IAEA'nın gözlem cihazlarını kapalı tutacağını duyurdu.

Sozcu.com.tr

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İran, Batılı ülkelerle 2015 yılında imzalanan nükleer anlaşma tekrar devreye alana kadar nükleer faaliyetlerinin denetlenmesine imkan veren Birleşmiş Milletler’e (BM) ait kameraları kapalı tutacağını açıkladı.

Yarı resmi Tasnim haber ajansında yer alan habere göre İran, 2015 yılında imzalanan nükleer anlaşma kapsamında kurulan ve 27 kamera sisteminin de aralarında bulunduğu gözlem cihazlarını söktüğünü BM’nin nükleer enerji denetleme kuruluşu IAEA’ya bildirdi. Haberde İran’ın nükleer çalışmalarından sorumlu olan Muhammed Eslami’nin, “Diğer taraf nükleer anlaşmayı devreye alana kadar IAEA’nın kameralarını kapalı tutacağız” ifadesi yer aldı.

İran, 2015 yılında ABD tarafından uygulanan ağır ekonomik yaptırımların kaldırılması karşılığında nükleer programını sınırlamayı kabul etmiş ve Batılı ülkelerle anlaşma imzalamıştı. Ancak Washington 2018 yılında, bir önceki Başkan Donald Trump döneminde anlaşmadan çekilerek ağır yaptırımları tekrar başlattı. Tahran da buna karşılık olarak nükleer anlaşmada mutabık kaldığı sınırlamaları teker teker ihlal etti.

İRAN’DAN ADALETSİZLİK SUÇLAMASI

İran Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Nasser Kanaani, IAEA Başkanı Rafael Grossi’yi Tahran’ın nükleer programıyla ilgili “profesyonellikten uzak, adaletsiz ve yapıcı olmayan görüşlere” sahip olmakla suçladı. Kanaani aynı zamanda Tahran’ın, ABD iyi niyetle hareket ederse nükleer anlaşmaya yakın zamanda dönülebileceğini düşündüğünü belirtti.

Grossi, cuma günü İspanya’nın El Pais faztesine yaptığı açıklamada İran’ın nükleer programının “hızla ilerlediğini” belirterek İran’ın faaliyetleri hakkında IAEA’nın elinde çok sınırlı bilgi olduğunu ifade etmişti.

Nükleer anlaşmanın tekrar devreye alınması için ABD ile İran arasında yürütülen görüşmelerde Mart ayına kadar ilerleme kaydedilmiş ancak görüşmeler bu tarihten sonra çıkmaza girmişti.

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