İran’ın yeni Mahsa Amini’leri… Hamaney için marş okumayan kız öğrenci dövülerek öldürüldü

İran’da başörtüsünü düzgün takmadığı gerekçesiyle gözaltına alındıktan sonra hayatını kaybeden Mahsa Amini için düzenlenen protestolar polis şiddetine karşın hız kesmiyor. Güvenlik güçleri eylemlerin merkezi haline gelen liselere baskınlar düzenlerken geçen hafta sınıfta dini lider Hamaney’i öven marşı okumayı reddeden 16 yaşındaki Asra Panahi’nin diğer öğrencilerin gözü önünde polis tarafından dövüldükten sonra hayatını kaybetmesi protestoları artırdı. Bir aydır süren gösterilerde çok sayıda genç kız ve kadın hayatını kaybetti.

Sozcu.com.tr

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İran'da başörtüsünü düzgün takmadığı gerekçesiyle geçen ay gözaltına alındıktan sonra hayatını kaybeden Mahsa Amini için düzenlenen eylemler ülkeyi sarsmaya devam ediyor.

Erdebil kentinde geçen hafta İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'i öven marşı okumayı reddeden bir kız öğrencinin darbedilerek öldürülmesi ülkede protestoların daha da büyümesine yol açtı. Sınıfta rejim yanlısı marşı okumayı reddeden 16 yaşındaki Asra Panahi'nin diğer öğrencilerin gözü önünde polis tarafından dövüldüğü bildirildi.

Liselerde ve üniversitelerde artan gösterileri engellemek için okullara baskınlar düzenleyen ve öğrencilere rejim yanlısı marşlar okumayı emreden polisin 13 Ekim'de Erdebil'deki okula baskında marşı okumayan Panahi'yi korkunç şekilde dövdüğü ve genç kızın kanlar içinde hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

İranlı Öğretmenler Sendikalar Birliği, 16 yaşındaki kızın hastanede aldığı yaralar nedeniyle hayatını kaybettiğini duyurdu. Panahi'nin yanı sıra marşı okumayan başka kız öğrencilerin de dövüldüğü belirtildi.

İranlı yetkililerse polisin genç kızın ölümünden sorumlu olmadığını savundu.

22 yaşındaki Mahsa Amini geçen ay başörtüsü kurallarına uymadığı gerekçesiyle başkent Tahran'da gözaltına alındıktan üç gün sonra hayatını kaybetmişti. Genç kadının gözaltında darbedilerek öldürüldüğü iddia edilirken olay İran'da onlarca kişinin öldüğü kitlesel protestoların fitilini ateşledi.

Ülkede bir aya yakın süredir devam eden protestolarda başörtüsü kurallarına meydan okuyan genç kızlar ve kadınlar eylemlerin merkezine yerleşti. Polis birçok okula baskınlar düzenleyerek göz yaşartıcı gazlarla protestolara sert müdahale ederken çok sayıda kız öğrenci de dövülerek gözaltına alınıyor.

İran İnsan Hakları örgütüne göre 17 Ekim itibarıyla ülkede aralarında çok sayıda genç kız ve kadının da bulunduğu 215 kişi protestolarda hayatını kaybetti.

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