‘İran’la nükleer anlaşmayı canlandırma ihtimali azaldı’

Üst düzey bir ABD'li yetkili, Doha'da gerçekleşen görüşmelerde ilerleme kaydedilemediğini belirterek "Doha'nın ardından anlaşmaya varılması ihtimali azaldı ve gün geçtikçe daha da azalacak" dedi.

Sozcu.com.tr

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İran ile Batılı devletler arasında 2015’te imzalanan ve 2018’de eski ABD Başkanı Donald Trump’ın çekilmesiyle geçerliliğini yitiren nükleer anlaşmanın yeniden devreye alınma ihtimali Doha’daki görüşmelerin ardından daha düşük görülüyor.

Reuters’a konuşan üst düzey bir ABD’li yetkili, Doha’da gerçekleşen görüşmelerde ilerleme kaydedilemediğini belirterek “Doha’nın ardından anlaşmaya varılması ihtimali azaldı ve gün geçtikçe daha da azalacak” dedi.

Doha’daki görüşmeler sırasında Avrupa Birliği (AB) ülkeleri ABD ile İran arasında mekik dokumuş, 2015’te imzalanan Ortak Kapsamlı Eylem Planı (JCPOA) anlaşmasının yeniden devreye alınması için çabalamıştı. İran, 2015 anlaşması kapsamında yaptırımların hafifletilmesi karşılığında nükleer programını kısıtlamıştı.

Görüşmeler hakkında detay vermeyen yetkili “Doha’yı en iyi ihtimalle yerinde saymak şeklinde tanımlayabiliriz, en kötü de geri adım atma olarak. Ancak bu noktada yerine saymak da tüm hedefler konusunda geri adım atmak haline geliyor” diye konuştu.

Bir önceki ABD Başkanı Donald Trump’ın 2018’de anlaşmadan çekilerek İran’a yeniden ağır yaptırımlar başlatmasından yaklaşık bir yıl sonra Tehran da kısıtlamaları ihlal etmeye başlamıştı.

ABD’li yetkili, “Dile getirdikleri bulanık talepler, mutabık kalınmış konuları tekrar açmaları ve JCPOA ile bağlantısız talepler… asıl müzakerenin görüş ayrılıklarını gidermek için İran ile ABD arasında değil, JCPOA anlaşması ile gerçekten ilgilenip ilgilenmediklerini sorusuna bir cevap bulmak üzere İran’ın kendi içinde yürütülmesi gerektiğini gösteriyor” dedi.

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