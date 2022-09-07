IŞİD’den NFT adımı

Son dönemde oldukça popüler olan NFT dünyasına IŞİD de katıldı. ABD'li istihbarat yetkilileri, IŞİD'lilere ait NFT'ler satılmasın diye harekete geçti.

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IŞİD, kripto sanat olarak da adlandırılan NFT (Non-fungible token) dünyasına girdiğini duyurdu. IŞİD’in, destekçilerine ulaşmak ve mesajını yaymak için NFT’leri test ettiği düşünülüyor.

Wall Street Journal’ın özel haberinde, 26 Ağustos’ta yaratılan IS-NEWS #01 adlı NFT’nin, IŞİD amblemi taşıdığı yazıldı. Dijital nesne, IŞİD’in geçen ay Afganistan’ın başkenti Kabil’de Taliban’a düzenlediği saldırıyı övüyordu.

Dijital eserin veya varlığın eşsiz olarak tescillenmesine olanak sağlayan NFT'de GIF'ler, şarkılar ve videolar dahi bulunuyor.

‘YENİ ÜYELER BULMAK İÇİN…’

WSJ’ye konuşan ABD’li istihbarat yetkilileri, IŞİD’in NFT’leri fon toplamak ve yeni topluluğa yeni üyeler çekmek için topladığını düşünüyor. Bunun için ortaya çıkarılan NFT’lerin çevrimiçi ortamda tanıtımlarına başlandı.

Adları açıklanmayan üst düzey yetkililer NFT’nin, örgütün bir destekçisi tarafından oluşturulduğunu, IŞİD’in yeni iletişim ve finansman stratejisini test etmek için hazırlandığını ifade etti.

Bu durum üzerine yetkililer, endişelerini dile getirirken, IŞİD tarafından yayınlanan NFT’lerin herhangi bir bağlantıya yönlendirilmesine izin verilmediği bu yüzden popülerleşmesinin zor olduğu aktarıldı. En büyük NFT pazar yerlerinden biri olan OpenSea, IS-NEWS #01’i “nefret ve şiddeti kışkırtan listeler için sıfır tolerans politikasını” ihlal ettiği gerekçesiyle yayından kaldırdı.

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