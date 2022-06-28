İskoçya’dan ikinci referandum tarihi belli oldu

İskoçya Başbakanı Nicola Sturgeon, 19 Ekim 2023'te ikinci bir bağımsızlık referandumu düzenlemek istediklerini açıklayarak, "İskoç demokrasisinin Boris Johnson ya da bir başka İngiliz Başbakanının tutsağı olmasına izin vermeyeceğim” dedi.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Birleşik Krallık'a bağlı 5.5 milyon nüfuslu İskoçya'da 2014 yılında bağımsızlık referandumu yapılmış ancak yüzde 55 ile bağımsızlık reddedilmişti. Birleşik Krallık'ın Avrupa Birliği'nden ayrılmasının ardından İskoçya'da ikinci bir referandum hazırlığı başladı.

İskoçya Başbakanı Nicola Sturgeon, İskoç Ulusal Partisi'nin çoğunluğu elinde tuttuğu parlamentoda yaptığı konuşmada, 19 Ekim 2023’te ülkenin bağımsızlığı için ikinci bir referandum yapılmasını planladıklarını söyledi.

Referandumun yol haritasını anlatan Sturgeon, resmi onay için İngiltere Başbakanı Boris Johnson'a mektup yazacağını ifade ederken, referandumun engellenmesi durumunda yasal yollara başvuracaklarını sözlerine ekledi.

Sturgeon, “Bağımsızlık, bastırılamaz. Bu konu demokratik bir şekilde çözülmeli ve güvenli bir süreçten geçmeli. İskoç demokrasisinin Boris Johnson ya da bir başka İngiliz Başbakanının tutsağı olmasına izin vermeyeceğim” ifadelerini kullandı.

İskoçya'nın referandum düzenleyebilmesi için İngiliz Parlamentosu'ndan izin alınması gerekiyor. İskoçya Başbakanı İngiltere hükümetinin onayı olmadan yapılacak bir referandumun yasal kabul edilmesi için Yüksek Mahkemeye başvuracaklarını ifade ederken, İskoç parlamentosunun referandum düzenleme yetkisi olmadığı yönünde karar alınması halinde yapılacak bir sonraki seçimin de fiili referandum sayılacağını söyledi.

İSKOÇYA, BREXIT’E ‘HAYIR’ DEMİŞTİ

Birleşik Krallık’ta Avrupa Birliği üyeliği konusunda 23 Haziran 2016 yapılan referandumda yüzde 67 ile birlikten ayrılması kararı çıkmıştı. Referandumda, İngiltere ve Galler “evet” yönünde oy kullanırken, Kuzey İrlanda ve İskoçya “hayır” demişti.

İlginizi Çekebilir İngiltere bu olayı konuşuyor: Cinsiyet değiştiren adam, sağlık sistemine dava açtı